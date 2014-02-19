زمان تحویل واحدهای مسکن مهر در پرند/توافق شرکت عمران پرند با پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، باران هاشم زهی با اشاره به توافق میان شركت عمران شهر پرند و سه پيمانكار بزرگ مسكن مهر؛ كيسون، هسا و كوزو ، گفت: قرار شده سه شركت سازنده مسكنمهر كه در مجموع مسوليت احداث 33 هزار واحدمسكوني از حدود 80 هزار مسكنمهر در حال ساخت در پرند را برعهده دارند، تحت يك جدول زماني مشخص تعريف شده، واحدها را به پيشخريداران تحويل دهند.
وی درباره جزئيات توافق و تفاهمنامه نهايي حاصل شده كه مورد قبول اين سه پيمانكار نيز قرار گرفته است، گفت: از حدود 95 هزار مسكنمهر تعريف شده در پرند، تاكنون بيش از 25 هزار واحد تحويل متقاضيان شده و حدود 70 هزار واحد در دست ساخت و تكميل است كه 33 هزار واحد از اين 70 هزار واحد در حال ساخت، توسط شركتهاي كيسون، هسا و كوزو در دست ساخت است و حدود 16 هزار واحد توسط تعاوني ها ساخته ميشود.
مدیرعامل شهرجدید پرند با بیان اینکه در دو ماه اخير، شركت عمران پرند با عمده پيمانكاراني كه هر كدام بين 500 تا حداكثر 2 هزار واحد مسكونيمهر در دست ساخت دارند، توافق قطعي بابت زمان تحويل را انجام داد، گفت: روز دوشنبه گذشته پرونده تعيين زمان تحويل كل مسكنمهر پرند با توافق نهايي با شركتهاي كيسون، هسا و كوزو بسته شد.
هاشم زهی تصریح کرد: با رويكرد دستيابي به هدف در تكميل و تحويل هر چه سريعتر مسكنمهر، دو سري برنامه شامل برنامه مالي و برنامه اجرايي براي اين واحدها طراحي و تصويب رسيد.
وی با بيان اينكه كارگاههاي ساختماني اين سه پيمانكار هماكنون در پرند فعال است و با تفاهمنامه صورت گرفته، سرعت فعاليت ساختماني در آنها در چند روز آينده به حداكثر ممكن میرسد، گفت: براي شركت كيسون مبلغي جهت خريد مصالحساختماني به شرط ارايه ضمانتنامه معتبر بانكي، وفق مجوز وزارت راه و شهرسازی پرداخت خواهد شد و براي ساير شركتها هم ارایه این مبلغ امكان پذير است.
مديرعامل پرند تاكيد كرد: شركت كيسون در اين تفاهمنامه متعهد شد تا پايان آذرماه 93 كل واحدهاي مسكونيمهر در دست ساخت خود راتكميل و آماده نمايد تحويل دهد. شركت هسا نيز متعهد است تا پايان آبان93 واحدهاي خود را تكميل و تحويل پيشخريداران دهد و شركت كوزو نيز تعهد واگذاري واحدهاي مسكونيمهر حداكثر تا پايان ارديبهشت93 را قبول كرد.
هاشم زهی با اشاره به اينكه در تفاهم صورت گرفته با پيمانكاران مسكنمهر هيچگونه اضافه پرداختي يا مواردي فراتر از متن تفاهمنامههاي سهجانبه مصوب و بخشنامه وزارت راهوشهرسازي از طرف سازندهها مطرح نشد و شركت عمران پرند نيز صرفاً در چارچوب مصوبات وزارتخانه اقدام به مذاكره كرد، افزود: قيمت تمامشده اين واحدها نيز طبق تفاهم نامه، قرارداد هاي آماده سازي، محوطه سازي و دستورالعمل اخير وزارت راهوشهرسازي محاسبه و تعديل ميشود.
وی درباره ميزان تاخير پيمانكاران در تحويل واحدها نيز گفت: هنگام تكميل و تحويل واحدها، اين تاخيرها محاسبه و مجاز يا غيرمجاز بودن آنها و همچنين جرايم احتمالي را منظور خواهيم كرد.
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