به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال روز سه شنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود که در یکی از این مسابقه‌ها تیم‌های نوین کشاورز تهران و متین ورامین به مصاف یکدیگر می‌روند. این بازی از ساعت 16 در خانه والیبال تهران برگزار می‌شود.

این دو تیم در حالی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند که در بازی رفت تیم متین ورامین با حساب 3 بر یک از سد حریف خود گذشته بود. شاگردان بانیولی که از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل از رقابتهای لیگ برتر هستند دوست ندارند که کار آنها مقابل حریف به بازی سوم کشیده شود بنابراین به دنبال دومین برد متوالی هستند تا خیال خود را برای حضور در مرحله نیمه نهایی راحت کنند.

این در حالی است که نوین کشاورز آخرین شانس خود را برای حضور در جمع چهار تیم برتر لیگ امتحان می‌کند. شاگردان مسعود آرمات در هفته های پایانی دور برگشت نتایج غیرمنتظره‌ای را کسب کرده بودند برای همین آنها چندان هم نا امید نیستند و با تمام قوا برای بازی روز سه شنه به میدان می‌روند. اگر این تیم بتواند متین را شکست دهد دست به کار بزرگی زده است.

دیگر بازی روز سه شنبه همزمان در سالن شهیداقدمی تبریز برگزار می‌شود. جایی که تیم شهرداری این شهر پذیرای میزان خراسان است. شاگردان حسین معدنی بازی رفت را با حساب 3 بر یک به تیم مشهدی واگذار کرده بودند ولی این بار روی امتیاز میزبانی و به خصوص حمایت هواداران خود حساب باز کرده‌اند. میزان خراسان که از ابتدای فصل در جمع سه تیم برتر لیگ قرار داشت در زمره مدعیان قهرمانی قرار دارد با این حال حسین معدنی همه تجربه خود را به کار می‌گیرد تا با شکست این تیم قدرتمند کار دو تیم را به بازی سوم بکشاند. باید دید که شهرداری تبریز از چنین توانی برخوردار است یا خیر؟