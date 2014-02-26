شهرداری ارومیه به نیمه نهایی رسید/ کارخانه و ستارگانش تسلیم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های شهرداری ارومیه و باریج اسانس کاشان عصر امروز چهارشنبه در دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی را تیم شهرداری ارومیه با حساب 3 بر یک از آن خود کرد.

در این دیدار که در حضور بیش از شش هزار تماشاگر سالن غدیر ارومیه برگزار شد شاگردان یدالله کارگر پیشه ست نخست را 25 بر 23 واگذار کردند اما در سه ست متوالی دیگر به ترتیب با امتیازهای 26 بر 24، 25 بر 20 و 25 بر 22 از سد حریف گذشتند تا به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یابند. این تیم در کاشان نیز باریج اسانس را با همین نتیجه پشت سر گذاشته بود.

مصطفی کارخانه در حالی نتوانست باریج اسانس را به جمع چهار تیم برتر این مسابقات برساند که بازیکنانی مثل فرهاد قائمی، آرمین تشکری، امیر غفور، مهدی مهدوی، ایوان استفانف و علیرضا نادی را در اختیار داشت که البته نادی در دو دیدار پایانی به خاطر آسیب دیدگی بازی نکرد.