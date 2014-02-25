به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار به پایان می‌رسد. در ارومیه تیم شهرداری این شهر پذیرای باریج اسانس کاشان است و پیکان در خانه والیبال تهران با کاله آمل، مدافع عنوان قهرمانی می‌جنگد.

بی شک همه نگاه‌ها به سالن غدیر ارومیه است. جایی که حساس‌ترین دیدار مرحله پلی‌آف بین تیم‌‌های شهرداری ارومیه و باریج اسانس کاشان برگزار خواهد شد. دیدار رفت دو تیم که در کاشان برگزار شد در کمال ناباوری با حساب 3 بر یک به سود شاگردان کارگرپیشه خاتمه یافت.

این تیم حالا در سالن اختصاصی خود و با حمایت بیش از 6 هزار تماشاگر ارومیه‌ای به دنبال تکرار نتیجه بازی رفت است تا بزرگ‌ترین شگفتی این مرحله از مسابقات لیگ برتر والیبال را رقم بزند. این در حالی است که مصطقی کارخانه و شاگردانش تمام تجربیات خود را به کار می‌گیرند تا این بازی را ببرند و کار را به دیدار سوم بکشانند. کاشانی‌ها که دور برگشت را با صدرنشینی به پایان بردند بعد از آسیب دیدگی علیرضا نادی تصور این را نداشتند اینگونه در مخمصه گرفتار شوند و حالا کار ماندن آنها در جمع مدعیان به اما و اگر کشیده شده است. شهرداری اگر این بازی را ببرد به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر راه خواهد یافت.

در یکی دیگر از دیدارهای روز چهارشنبه تیم های پیکان و کاله آمل به مصاف یکدیگر خواهند رفت. بازی رفت دو تیم که در آمل برگزار شد با برتری 3 بر صفر شمالی‌ها خاتمه یافت و همین عامل باعث شده تا کاله با اعتماد به نفس بیشتری پای به میدان روز چهارشنبه بگذارد. کاله در صورت برتری مقابل پیکان در تهران به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت و باید دید که پیمان اکبری و شاگردان باتجربه‌اش به کاله اجازه حضور در این مرحله را خواهند داد یا کار دو تیم به بازی سوم می‌کشد؟