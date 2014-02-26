پیروزی پیکان برابر کاله/ کار دو تیم به بازی سوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیکان و کاله آمل در دیدار برگشت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که بازی را پیکان با حساب 3 بر 2 به سود خود پایان داد.

شاگردان اکبری ست‌های دوم، چهارم و پنجم را به ترتیب 25 بر 21، 25 بر 13 و 16 بر 14 به سود خود خاتمه دادند و ست‌های اول و سوم را به ترتیب 25 بر 23 و 25 بر 17 به کاله واگذار کردند.

با توجه به برد 3 بر صفر کاله در دیدار رفت، این دو تیم در روز یازدهم اسفندماه بازی سوم خود را برگزار می‌کنند که این دیدار به میزبانی کاله برگزار می‌شود و تیم برنده به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت.