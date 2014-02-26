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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

پلی آف لیگ برتر والیبال؛

پیروزی پیکان برابر کاله/ کار دو تیم به بازی سوم کشیده شد

پیروزی پیکان برابر کاله/ کار دو تیم به بازی سوم کشیده شد

پیکان تهران با شکست مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال، کار دو تیم را برای صعود به مرحله نیمه نهایی به بازی سوم کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیکان و کاله آمل در دیدار برگشت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند که بازی را پیکان با حساب 3 بر 2 به سود خود پایان داد.

شاگردان اکبری ست‌های دوم، چهارم و پنجم را به ترتیب 25 بر 21، 25 بر 13 و 16 بر 14 به سود خود خاتمه دادند و ست‌های اول و سوم را به ترتیب 25 بر 23 و 25 بر 17 به کاله واگذار کردند.

با توجه به برد 3 بر صفر کاله در دیدار رفت، این دو تیم در روز یازدهم اسفندماه بازی سوم خود را برگزار می‌کنند که این دیدار به میزبانی کاله برگزار می‌شود و تیم برنده به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت.

کد مطلب 2245189

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