به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سنگنوردی جام فجر انتخابی تیم ملی در رشته سرعت عصر امروز شنبه در همدان برگزار شد که طی آن در بخش مردان حمیدرضا توزندجانی از استان خراسان رضوی توانست با پیشی گرفتن از دیگر رقبای خود به مقام قهرمان دست یابد و مدال طلا را بر گردن آویزد.



پس از وی محسن شفیعی و رضا علیپور هر دو از قزوین به ترتیب دوم و سوم شدند.

