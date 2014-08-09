اعزام قهرمانان سنگنوردی کشور به رقابتهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات رشته "بولدرینگ" قهرمانی جهان در مونیخ آلمان (21 تا 23 آگوست - 30 مرداد تا اول شهریور) علی برات‌زاده به عنوان ورزشکار و محمد طبیبی به عنوان سرپرست حضور خواهند یافت.

همچنین در مسابقات جهانی خیخون اسپانیا در رشته "سختی مسیر" داود رکابی و الناز رکابی و در مسابقات رشته "سرعت" رضا علیپور و فرناز اسماعیل‌زاده (مورخ 8 تا 14 سپتامبر - 17 تا 23 شهریور) حضور خواهند یافت. سرپرستی این تیم بر عهده علیرضا کریم خواهد بود.

همچنین برای نخستین بار در رقابتهای معلولین، "پاراکلایمینگ" نیز از کشورمان سه ورزشکار به نام‌های محسن پورقاسم، بهنام خلجی و حسن میرزاحسین نیز حضور خواهند یافت.