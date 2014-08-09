  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

اعزام قهرمانان سنگنوردی کشور به رقابتهای جهانی

اعزام قهرمانان سنگنوردی کشور به رقابتهای جهانی

سنگنوردان ایرانی برای حضور در مسابقات جهانی راهی کشورهای آلمان و اسپانیا می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات رشته "بولدرینگ" قهرمانی جهان در مونیخ آلمان (21 تا 23 آگوست - 30 مرداد تا اول شهریور) علی برات‌زاده به عنوان ورزشکار و محمد طبیبی به عنوان سرپرست حضور خواهند یافت.

همچنین در مسابقات جهانی خیخون اسپانیا در رشته "سختی مسیر" داود رکابی و الناز رکابی و در مسابقات رشته "سرعت" رضا علیپور و فرناز اسماعیل‌زاده (مورخ 8 تا 14 سپتامبر - 17 تا 23 شهریور) حضور خواهند یافت. سرپرستی این تیم بر عهده علیرضا کریم خواهد بود.

همچنین برای نخستین بار در رقابتهای معلولین، "پاراکلایمینگ" نیز از کشورمان سه ورزشکار به نام‌های محسن پورقاسم، بهنام خلجی و حسن میرزاحسین نیز حضور خواهند یافت.

کد مطلب 2345976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها