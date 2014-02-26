خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: ابتدای این هفته اولین رادیو پرشنونده ایران و دومین رادیو پرشنونده پایتخت، 17 سالگی‌اش را به پایان رساند. حالا دیگر رادیو جوان واقعا جوان شده است. شبکه ای که هرچقدر تعداد کانال های تلویزیونی افزایش پیدا کرد و رقبای رادیویی زیاد شدند، باز هم به کار خود ادامه داد و نشاط و شادابی موجود در آن یکی از عناصر جذابیتش بوده است. این شبکه در پرورش نیرو برای دیگر شبکه‌های صدا و سیما نیز فعال بوده و چه بسیار مجریان محبوب تلویزیونی که کارشان را با رادیو جوان آغاز کرده و خود را فرزند آن می دانند.

بد ندیدیم در آغازین روزهای جوانی رادیو جوان گفتگویی با مدیر این شبکه یعنی بهنام احمدپور مبارکه داشته باشیم که پنجمین رییس آن است و می گوید همچنان ایده های تازه ای برای رشد این شبکه دارد. با تولد رادیو جوان آغاز کردیم و مروری بر عملکرد یک ساله آن، نتایج برگزاری جشنواره جوانه و تزریق نیروهای جوان به رادیو، توجه این شبکه به مسائل زیست محیطی و دیدگاهی که احمدپور در خصوص حمایت از همکاران خود دارد، داشتیم.

گفتگوی ما را با این مدیر رسانه‌ای می‌خوانید:

*حالا که رادیو جوان به پایان سن نوجوانی رسیده و واقعا جوان شده است، با ورود این شبکه به سن قانونی تغییر رویکردی در برنامه‌سازی‌های شبکه خواهیم دید؟

- طبیعتا این موضوع به خودی خود تغییر ایجاد نخواهد کرد. رادیو اقتضائات خاص خود را در طول زمان دارد و این موارد بیشتر بهانه‌ای است که رادیویی‌ها کارهایی که در گذشته انجام داده‌اند مرور کنند و به آینده رادیو بیاندیشند.

*یک سال گذشته رادیو جوان را چگونه دیدید؟

- سالهای 91 و 92 برای رادیو جوان موفقیت آمیز بود و 24 نفر از همکاران ما در حوزه برنامه‌سازی عناوین برتر را در جشنواره‌های مختلف کسب کردند؛ این جوایز از جشنواره‌های خود معاونت صدا تا جشنواره ABU را در برمی‌گیرد و ما درABU توانستیم از میان 6 جایزه دو جایزه را به شبکه خود اختصاص دهیم. افتخاری که در سالهای گذشته هیچ شبکه‌ای نتوانسته کسب کند.

اکنون کیفیت کار دوستان ما در شبکه جوان به بلوغ حرفه‌ای رسیده که می‌تواند داوران سختگیر در سطح بین الملل را هم متقاعد کند. اکثر کشورهای آسیا و اقیانوسیه دارای رسانه رادیو عضو این اجلاس هستند و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز در آن شرکت می‌کنند. بنابراین دوستان ما کار بزرگی کردند اما به اندازه ارزش این موضوع در رسانه‌ها به آن نپرداختند.

همچنین ما از آذر سال گذشته تغییر جدول پخش شبکه جوان را داشتیم و در مهر ماه به طور کامل کلیه برنامه‌های شبکه را تغییر دادیم و در واقع یک شبکه جوان جدید را طراحی کردیم. این فرصت به ما امکانی داد که همه برنامه‌هایمان را از نو بنویسم و تعریفشان کنیم و برایشان طرح‌های جدیدی بیاوریم. شبکه جوان در اواخر تابستان به عنوان برترین شبکه از طرف معاونت صدا انتخاب شد. ما در سال گذشته بالاترین آمار مخاطب را در کل شبکه‌ها در تمام کشور را داشتیم و در تهران نیز بعد از رادیو پیام صاحب رتبه بودیم. جشنواره جوانه هم امسال با کیفیت بیشتری برگزار شد.

*برخی از برگزیدگان این جشنواره و اعضای باشگاه رادیویی جوان به نیروهای شبکه شما تزریق شدند. چه نظارتی بر کیفیت آموزشی آنها وجود دارد؟

- ما از هر 100 نفر نزدیک به یکی دو نفر را به کلاس‌هایمان جذب می‌کنیم و دوره‌های برنامه‌سازی که در باشگاه رادیو جوان صورت می‌گیرد، کاملا عملیاتی و کاربردی طراحی شده است. البته بخشی از این کلاس‌ها تئوری و مربوط به دروسی است که فلسفه رسانه و رادیو را در آن آموزش می‌دهند. در خصوص نظارت نیز تنها این را بگویم که از آن تعداد محدودی که اشاره کردم تنها سه چهار نفر سرانجام وارد رادیو شده‌اند. افرادی که از هر نظر شرایط خوبی را نسبت به سایرین دارند. در بین هنرجویانی که در باشگاه هستند کسانی هم بوده‌اند که توانسته‌اند خودشان را نشان دهند و در یک بازه زمانی کوتاه رشد چشم‌گیری داشته‌اند و ما زمینه‌ای فراهم کرده‌ایم که آنها هم خارج از این قاعده خودشان را به داخل رادیو برسانند و با رادیو جوان همراه شوند. تمام سخت‌گیری‌هایی که برای برنامه سازان قدیمی و باسابقه انجام می‌دهیم ضرب در ضریب خیلی بزرگتری کنید تا میزان دقت نظر ما بر کارهای این دوستان را بسنجید. ما توقع داریم آنها با توانمندی هایشان ابداعاتی به خرج دهند که رادیو را ارتقا دهند.

اکنون شبکه جوان با چهار گروه برنامه ساز کار می کند. برخی همکاران قدیمی ما هستند که بیش از 20 سال سابقه رادیویی دارند. گروه دوم بین 8 تا 15 سال سابقه دارند و ما در سالهای اخیر دوره های آموزشی متعددی برایشان گذاشتیم که رشد کرده اند. گروه دیگر افرادی هستند که از باشگاه و جشنواره جوانه به رادیو آمده اند و گروه چهارم هنرجویان و مخاطبانی هستند که همین حالا در باشگاه کار می‌کنند. این چهار گروه انواع و اقسام برنامه ها را برای ما می سازند؛ همانطور که نوآوری هنرجویان باشگاه به کار ما می آید، از تجربه همکاران باسابقه مان نیز بهره مند می شویم. حضور چند نسل در کنار هم به ارائه ژانرهای مختلف برنامه سازی می انجامد. من می توانم به راحتی اعلام کنم ما قادریم همزمان چهار مراسم را در شبکه به صورت همزمان بدون هیچ مشکلی برگزار کنیم.

*پس شما معتقدید نیروهای جوان به افزایش نشاط شبکه کمک کرده اند و از طرفی حضور آنها دلسردی قدیمی ترها را به دنبال نداشته است؟

- اکنون همکاران قدیمی ما وظیفه آموزش نسل سومی را که گفتم برعهده گرفته اند و همکاران جدید ما برنامه هایشان را بدون نظارت همکاران باسابقه و شنیدن نقدهای آنها به سرانجام نمی رسانند. اینطور نیست که آنها کنار گذاشته شده باشند.

*آقای احمدپور، رادیو جوان در یک سال اخیر جشن رویش را پایه‌گذاری کرد و نگاه ویژه‌ای به محیط زیست داشت. این نگاه چقدر پس از برگزاری جشن رویش در برنامه‌های مختلف شبکه نیز تداوم پیدا کرد؟

- سال گذشته این جشن با ابتکار شبکه جوان و همکاری شهرداری‌های کل کشور، سازمان مراتع و جنگل‌ها و محیط زیست و بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران کشور به صورت سراسری برگزار شد. شعار سال گذشته ما «هر ایرانی یک نهال هدیه به فردای ایران» بود و امسال هم از همه می‌خواهیم بیایند و به احیای محیط سبز کمک کنند. چرا که با وجود مشکلات عدیده محیط زیست، دولت بدون کمک مردم نمی تواند از عهده مشکلات بربیاید و شرایط زندگی سخت خواهد شد.

جشن رویش صرفا بهانه ما برای طرح مسائل زیست محیطی بود و ما از سال گذشته برنامه‌های متعددی در حوزه محیط زیست در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز داشتیم و حتی گروه فرهنگ شبکه نیز این مسائل را در حوزه کاری خود دنبال می‌کرد، ورزشکاران نیز به این جریان پیوستند. ما از همه مردم، نهادها، دستگاه‌های دولتی و کسانی که توان کمک دارند می‌خواهیم به این موضوع به عنوان یک وظیفه عمومی نگاه کنند و آن را به یک روز محدود نکنند.

*شما چقدر به پشتیبانی از عوامل برنامه ساز در شرایط بحرانی معتقدید؟

- خاصیت رسانه این است که همیشه باید آمادگی حضور در بحران را داشته باشد. اگر ما بخواهیم کارمان را به صورت حرفه ای ادامه دهیم باید مکانیزمی برای پشتیبانی از همکارانمان داشته باشیم. شاید ما به ندرت مجبور شده باشیم در جایی دیگر کنار همکارمان نباشیم. گاهی مشکلات ایجاد شده با پیگیری ها حل می شود و همکاری ادامه پیدا می کند، اما گاهی شرایط برای ادامه همکاری مناسب نیست.

در این سالها به ندرت کسی را یادم می آید که از پیش ما رفته باشد و همیشه ورودی مان بیشتر بوده است. این خاصیت رادیو است. اما گاهی پیش می آید که فرد خودش احساس می کند چیز نویی برای ارائه ندارد و بهتر است محیطش را تغییر بدهد و برود و با قدری فاصله دست پر برگردد. اما باز هم می گویم کسی را که به طور کامل با او قطع همکاری کرده باشیم یادم نمی آید و همواره شرایط برای همکاری مهیا بوده است.

*شما بعد از آقایان گیل آبادی و احمدی افزادی به ثباتی در شبکه جوان رسیده اید. در این شرایط دست خود شما چقدر برای اتفاقات نو پر است؟

- من خودم برای ایده های متفاوتی به شبکه جوان آمدم، آرام آرام و قدم به قدم با برنامه سازها هماهنگ شدیم و از اوایل سال 92 احساس من این بود که من و همکارانم به تفاهمی در کار رسیده ایم. نشانه هایی از این موضوع را هم می بینم. بعد از 20 سال که در رادیو کار میکنم اولین بار است که می بینم برای جشنواره رادیو همه برنامه سازان شبکه با چندین اثر شرکت کرده اند و تعداد آثار قابل مقایسه نیست. یا زمانی که می خواستیم جدول پخش شبکه را تغییر دهیم به سرعت برای اولین بار 186 طرح به شبکه رسید. این موضوع نشان دهنده هماهنگ بودن دوستان در شبکه جوان است و من هرچه گذشته در رادیو جوان راحت تر بودم. حالا هم ایده های متعددی برای سال 93 دارم و تغییرات جدی در رادیو جوان رخ خواهد داد.

*در خصوص سوال قبل ترم، اصولا در سازمان صدا و سیما از مهندس ضرغامی گرفته تا معاونان و مدیران تلویزیونی و رادیویی هیچ کدام در گفتگو با خبرنگاران قائل به معنا پیدا کردن اصطلاح هایی چون ممنوع الکار و ممنوع التصویر و ممنوع الصدا در رسانه ملی نیستند و از فاصله هایی یاد می کنند که بین همکاری ها شکل می گیرد. شما هم به این موضوع اشاره کردید. برای مثال اکنون فاطمه صداقتی در شبکه شما برنامه زنده ای را اجرا می کند؟

- زنده خیر، اما به صورت تولیدی چرا. اتفاقا او هر شب یک برنامه با نام «برای امشب» دارد و مسابقه «در گوشی» را هم اجرا می کند.

*پس شما گوینده ممنوع الصدا ندارید؟

- خیر. کسی به ذهنم نمی آید. کسانی که در زمان من در شبکه بوده اند کسی ممنوع الفعالیت نیست. ممکن است برخی خودشان حوزه کاری شان را تغییر داده باشند.

*از میان برنامه های موفق رادیو جوان در یک سال اخیر می توان از «رادیو من» مهران دوستی و «روزهای دوست داشتنی» فرزاد حسنی نام برد. تصمیمی برای پایان دادن به آنها که ندارید؟

- «رادیو من» ادامه خواهد داشت، در خصوص فرزاد حسنی هم او از من مرخصی خواسته و تا زمانی که برگردد اجرا با فرد دیگری خواهد بود و تصمیمی برای پایان دادن به این برنامه ها نداریم.

*و چشم اندازی که از آینده شبکه تان دارید...

- سال 93 مطمئنم با توجه به اینکه بذری که از چند سال قبل در رادیو جوان کاشته شده کم کم شکوفا می شود. هر سال که می گذرد شبکه جوان روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد و با توجه به آموزش مداوم ما برای برنامه سازان، روز به روز وضعیت بهتری خواهیم داشت.

گفتگو از مریم عرفانیان