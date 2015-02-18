رادیو جوان رادیوی مرجع خواهد شد/ رقابت داریم اما حذف نه

به گزارش خبرنگار مهر، سهشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ علی سیفی مدیر رادیو جوان شد. فردی که از مدیران باسابقه رادیو است و کار در این رسانه را پلهپله آموخته و از جمله کسانی است که اغلب مشاغل رادیویی را تجربه کرده است. سیفی بعد از تجربیات فراوان در رادیو ورزش، مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو جوان شد و در مدت هشت سالی که آنجا بود مبدع سبکی متفاوت در برنامهسازی طنز رادیو شد. او بعد به عنوان مدیر به رادیو البرز و رادیو دانش رفت و حالا به عنوان مدیر شبکه رادیویی جوان کار خود را در این شبکه پرطرفدار آغاز کرده است. به همین بهانه درباره آینده رادیو جوان و برنامههای آن گفتگویی با سیفی انجام دادیم.
علی سیفی درباره بازگشت به رادیو جوان پس از پنج سال، به خبرنگار مهر گفت: الحمدلله ما نیروی کار شایستهای در رادیو جوان داریم. بنابریان معتقدم که شرایط باید نسبت به گذشته تغییر کند. انگیزه زیادی برای کار، در مجموعه در من وجود دارد و خوشبختانه به خوبی این شبکه و برنامهسازانش را میشناسم.
در روش مدیریت در رادیو کسی حذف نمیشود
سیفی در زمینه بحث تعدیل نیرو و کنار گذاشتن نیروها عنوان کرد: ما هیچ کسی را کنار نگذاشتهایم. البته برخی سیاستها در سازمان است که بالادستی هستند. اما ما در رادیو نیروها را مدیریت کردهایم. در روش مدیریت در رادیو کسی حذف نمیشود اما رقابت در برنامهسازی وجود دارد. من به همه نیروها به یک چشم نگاه میکنم و هر کس میتواند باید با کار خوب، فضای کار بیشتری برای خودش فراهم کند.
مدیر جدید رادیو جوان درباره مشکلات بودجه سازمان صداوسیما نیز گفت: یکی از کارهایی که در نخستین روزهای ورودم به رادیو جوان انجام دادم، چینش دوباره نیروها در فضای شبکه بود. یعنی بهترین اتاقها در اختیار برنامهسازان و ویراستاران قرار گرفت. گروههای کوچک به اتاقهای کوچک و گروههای بزرگ به اتاقهای بزرگ منتقل شدند. اتاق طنز رادیو جوان که از فعالترین بخشها در دوره مدیریت دکتر نوری و دکتر گیلآبادی بود احیا شد و همه اتاقها تجهیز شدند.
جذب اسپانسر با شنیدنیتر کردن آنتن رادیو جوان
وی ادامه داد: همینطور بسیاری از وسایل دفتر مدیر شبکه که استفاده زیادی برای من نداشت به اتاق برنامهسازان منتقل شد. ما اگر بتوانیم آنتن رادیو جوان را شنیدنیتر کنیم حتما میتوانیم اسپانسر جذب کنیم تا از نظر بودجه مشکلی نداشته باشیم. همین حالا هم چند شرکت معتبر پیشنهاد دادهاند که مشغول بررسی آنها هستیم. در مجموع به دنبال شبکهای با اقتصاد مقاوم هستیم.
سیفی در توضیحات بیشتر تأکید کرد: همانطور که لازم است نظام اقتصادی یک کشور نسبت به تلاطمات اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی مقاوم باشد، سازمان هم باید با ایجاد تغییراتی در نظام گردش سرمایه و مدیریت منابع، به فکر مقاومت اقتصادی باشد. به بیان دیگر، تصور میکنم برخورداری از سازمانهایی با اقتصاد مقاوم، لازمه توفیق در دستیابی به اقتصاد ملی مقاوم است. یعنی در مجموع سازمانهای دولتی، فرا دولتی و بخش خصوصی مقاوم به لحاظ اقتصادی، کاشیهای کوچکی هستند که تصویر بزرگ و جامع اقتصاد مقاومتی را در مقیاس ملی میسازند.
مقابله با بیماری هلندی در رادیو جوان
مدیر رادیو جوان افزود: به همین جهت، اولین کاری که در شبکه جوان انجام دادم، مطالعه دقیق رویکردها و روالهایی بود که میتوانستند از مقاومت اقتصادی شبکه بکاهند. هنوز هم این کار ادامه دارد. اما اقدامات اولیهای که براساس نتایج مطالعات اولیه انجام شد و قبلا هم به طور مختصر به آنها اشاره کردم از این قرار بود که نیروهای چند توانایی (multi task) را به عنوان سرگروه انتخاب کردیم. گروههای کوچک را به اتاقهای گوچک و گروههای بزرگ را به اتاقهای بزرگ انتقال دادیم.
وی با بیان اینکه تلاش کرده منابع غیر انسانی شبکه را، از لوازم التحریر گرفته تا رایانهها بشناسد و به شیوهای متناسب تقسیم کند، یادآور شد: برای زیباسازی فضاها از وسایل موجود در شبکه استفاده کردم و سیاستهایی را که میتوانند در بلند مدت، اندوخته مالی شبکه را ارتقا بدهند در اولویت قرار دادم. البته من معتقدم، هرچند درآمد بالای شبکه توانایی مدیر را برای ارتقا سطح زندگی همکارانش افزایش میدهد، اما میتواند به منزله بیماری هلندی نیز تلقی شود. در حال حاضر طراحی یک استراتژی کامل برای مقابله با این بیماری مهمترین دغدغه من است.
قرار نیست برنامههای شبکه اقتصادی شوند
سیفی اذعان کرد: در مجموع فکر میکنم با مطالعه دقیق اصول مرتبط با اقتصاد مقاومتی، میتوان بستری فراهم کرد تا شبکه و به تبع آن کارکنانش و البته مخاطبانش، در هنگام مواجهه با تلاطمات اقتصادی، به سادگی آسیب نبینند. این بزرگترین هدف من است و باور دارم این تفکر، ارتقا کیفیت و مقبولیت خروجی کار برنامهسازان را نیز در پی خواهد داشت.
مدیر رادیو جوان درباره این رویکرد اقتصادی توضیح داد: پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که برنامههای شبکه، اقتصادی خواهند بود یا اقتصاد حرف اول را میزند، یا حتی بهترین ساعات در اختیار برنامههای اقتصادی خواهد بود. به هیچ عنوان اینطور نیست. در واقع اقتصاد مقاومتی تابعی است که خروجی آن اقتصادی است. اما بسیاری از ورودیهای آن میتوانند فرهنگی، علمی، اجتماعی و حتی ورزشی باشد.
نگاه ویژه به فرهنگ مقاومت در اقتصاد
وی تصریح کرد: اقتصاد ژاپن را بعد از جنگ جهانی دوم، فرهنگ ژاپنی نجات داد. دیدگاه ژاپنیها به مقولههایی همچون مصرف و کار بود که این کشور را به ژاپن امروزی بدل کرد. شاید مبالغه نباشد که حتی بگوییم تأثیر این موارد از تأثیر نظام اقتصادی نوین ژاپن که بعد از جنگ دوم طراحی شد هم بیشتر بود. در واقع این نظام اقتصادی بدون کمک مردم کاری از پیش نمیبرد. با تکیه بر همین مثال تأکید میکنم، رادیو جوان اقتصادی نخواهد شد، ولی به فرهنگ مقاومت در اقتصاد نگاهی ویژه خواهد داشت.
سیفی در پایان اعلام کرد: اگر بتوانیم بحث اقتصاد مقاومتی را برای مردم و جوانان تبیین کنیم کار مهمی انجام دادهایم. ایده ما برنامهسازی بر این مبنا است. آگاهی بخشی و نشاط هم دو بخش رویکردی ما هستند. من به دنبال یک رادیوی مرجع هستم. همین حالا در تغییرات اندکی که از اول اسفند در شبکه ایجاد کردهایم برنامههایی با محوریت آگاهیبخشی و سرگرمی طراحی کردهایم و میخواهیم اطلاعات تولیدی و دسته اول به مخاطبان بدهیم.
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