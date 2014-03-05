ستاد اقامه نماز کشور توسعه یاوران نماز را اولویت قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی کلباسیان صبح چهار شنبه در گردهمایی روسای ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه در ارزیابی ها باید مسئله نماز و ستاد اقامه نماز سنجیده شود، اظهار داشت: وقتی می گوییم که می خواهیم نیروها را بازسازی کنیم به این معنی است که باید در ابتدا خود و توانمندی های خود را بالا ببریم و آموزش یکی از اصولی است که باید در برنامه ها مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صرفه جویی و حذف هزینه های زائد با استقرار اتوماسیون امکان پذیر است، ادامه داد: برخی استان ها با این برنامه خیلی خود را دیر تطبیق کرده اند و این باعث کندی کارها می شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه مسئله اتوماسیون در سال آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ابراز داشت: این مسئله باید الزاماتی را برای ستاد ایجاد کند و ستاد ها در این زمینه باید حضوری فعال و تاثیر گذار داشته باشند.

حجت الاسلام کلباسیان با بیان اینکه تحکیم جایگاه ستاد در مسائل قانونی کشور از دیگر سیاست های ستاد اقامه نماز است، بیان کرد: در این راستا تلاش هایی شده و تلاش هایی نیز در دست اقدام است.

وی درخصوص برنامه های مدنظر ستاد اقامه نماز نیز بیان کرد: در برنامه ها سعی بر این است که امور پر اثرتر توسعه پیدا کند و برنامه های کم اثر حذف شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه هر برنامه ای که اجرا می شود خوب است اما باید دید که فرصت هست تا کارهای خوبتری را انجام دهیم، ابراز داشت: موضوع توسعه یاوران نماز و نهادینه کردن بحث دعوت به نماز از مسائل جدی ستاد است و به برخی افراد که می گویند این مسئله ابهام دارد، حق می دهیم.

حجت الاسلام مجتبی کلباسیان با بیان اینکه سی و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، ادامه داد: پس از گذشت این همه سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز ستاد اقامه نماز موفق نشده تا در وقت نماز حداقل مغازه های اطراف حرم ها تعطیل باشد.

حجت الاسلام کلباسیان با بیان اینکه بحث ترویج نماز را ستاد نتوانسته در بین مردم جا بیاندازد، ادامه داد: در قم یک گروه مردمی این کار را انجام می دهد و موفق می شود در حالیکه ستاد اقامه نماز در این مسئله نقشی نداشته و این نشان می دهد که ستاد 50 درصد راه خود را گم و به ادارات دل خوش کرده است.

وی با بیان اینکه تکیه بر عنصر هنر و رسانه یکی از سیاست های ستاد در دو سه سال اخیر است، عنوان کرد: جشنواره فرهنگی و هنری و شرکت در جشنواره فیلم فجر از سیاست هایی بوده که از سوی ستاد دنبال شد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه عنصر هنری فعالیتی بسیار طولانی است که باید با صبر همراه باشد، بیان کرد: عنصر هنر بسیار موثر است و موضوعی نیست که یک روزه ثمر دهد.

حجت الاسلام کلباسیان با بیان اینکه تخصصی کردن تبلیغ نماز یکی از برنامه های ستاد اقامه نماز است، ادامه داد: مرکز تخصصی تبلیغ قم در این راستا گام هایی برداشته که امیدواریم این فعالیت هرچه بهتر، علمی تر و دانش بنیان تر انجام شود.

وی با بیان اینکه مصوب شده که هر کتابی که منتشر می شود حداقل 10 جلد آن برای استان ها ارسال شود، ادامه داد: این کار در راستای ترویج آن کتاب صورت می گیرد و بحث این نیست که این کتاب ها به چه کسانی هدیه داده می شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه توسعه اطلاع رسانی از دیگر مباحثی است که باید دنبال شود، افزود: چند سایت درخصوص نماز فعالیت می کنند که لازم است همکاری با این سایت افزایش یابد.

حجت الاسلام مجتبی کلباسیان با بیان اینکه وبلاگ نویسی یکی از عرصه های اطلاع رسانی است، بیان کرد: عرصه مجازی عرصه ای است که باید چشم ستاد اقامه نماز بر روی آن باز شود.

وی با بیان اینکه در بازسازی نیروها خواهشمندیم که در این رابطه از هیچ تلاشی فرو گذار نشود، عنوان کرد: اگر غیر این انجام گیرد نمی توان نتیجه گرفت و این ارزیابی ها باید به طور واقعی باشند نه به صورت شکلی چراکه ارزیابی شکلی موجب می شود این ارزیابی ها اثر مشهودی نداشته باشند.