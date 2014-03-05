به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی شعر امروز تاجیکستان سه‌شنبه شب 13 اسفند با حضور گلرخسار صفی‌آوا شاعر و نویسنده تاجیک و ملقب به مادر ملت تاجیکستان، علی‌اشرف مجتهد شبستری سفیر سابق و سیدعلی موسوی‌گرمارودی رایزن فرهنگی سابق ایران در تاجیکستان، در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

گلسرخسار صفی‌آوا سخنانش را در این برنامه با این شعر آغاز کرد: «با شیوه عاشقان سخن می‌گویم» و گفت: افتخار از این بیشتر نیست که آفریدگار این زبان را به من هدیه کرده است که با لحن رودکی حرف بزنم. نباید جدا کرد و ما و شما گفت. چون ما از شما جدا نیستیم. استاد عزیزم اخوان ثالث می‌گفت از ابتدا تا قرن 20 را نباید جدا کنیم چون بنیاد دو ملت ایران و تاجیکستان یکی است. من برای خودم و درد خودم است که شعر می‌گویم. بعد از آن هرکسی که خواست می‌تواند آن شعر را بگیرد و برای خود کند. وقتی از این مسائل حرف می‌زنم، منظورم از رودکی تا آخرین شاعر فارسی زبان است. از آقای موسوی گرمارودی هم یک دنیا تشکر دارم که با متنی که در این برنامه قرائت کرد، می‌توانست یک دکترای دیگر بگیرد.

وی افزود: شعر، صدای نفس لحظه است. شعر درد است. ای کاش همیشه شاد باشید اما شعر، شادی نیست. شعر نتیجه دندان درد عقل خسته است و دندان عقل هرکس یک جور درد می‌کند. یک بار خانمی به من گفت تا سال 1990 شعر تو را می‌فهمیدم و حالا نمی‌فهمم. در آن زمان فهمیدم که از خواننده جدا افتاده‌ام. نه جرم آن مخاطب است و نه جرم من که در سطح مخاطبی که از من جلو زده یا عقب مانده، نیستم.

این شاعر تاجیک ادامه داد: خدا هر ملتی را برای کاری آفریده است. خدا ایتالیایی‌ها را برای اپرا اجرا کردن آفریده است. وقتی در میلان به اپرا گوش می‌کردم، به گریه افتادم، در مسکو فقط آن را شنیدم و وقتی در یکی از کشورهای آسیایی، اپرا شنیدم به خنده افتادم. خدا، من و شما را برای شعر آفریده است. حتی نوروز ما را، شعر است که تا امروز زنده نگه داشته است. نگویید 70 سال، ما را از 300 سال پیش جدا کرده‌اند. اشاره‌ای که آقای موسوی گرمارودی به 500 سال داشت، درست است. من در روزگار حضور شوروی در تاجیکستان، سختی زیادی کشیدم اما فرد با انصافی هستم و می‌گویم که تاجیکستان را در آن روزگار شناختیم.

صفی‌آوا گفت: ما در زمینه شعر نو شاعران خوبی داریم. آقای گرمارودی در سخنرانی‌اش اسامی شاعرانی را آورد که من حتی نام برخی از آن‌ها را نشنیده‌ام. مکتب شاملو را به عنوان یک مکتب قوی می‌دانم. توجه کنید که اخوان مکتب ندارد بلکه سبک دارد. نیما یوشیج هم مکتب دارد که مکتب قدرتمندی است.

مادر ملت تاجیکستان گفت: یک زمان همه در تاجیکستان سهراب سپهری زده بودند. البته من نمی‌گویم سهراب‌زده بلکه می‌گویم سهراب‌مریض چون ما کسی را نمی‌زنیم. امروز هم مردم تاجیک، قیصر‌زده هستند. یعنی اشعار قیصر امین‌پور را زیاد می‌خوانند. من نمی‌خواهم بحث کنم چون آدم علمی نیستم ولی معتقدم که شعر علم است. بهتر است به شعرخوانی بپردازم.

در ادامه این برنامه گلرخسار صفی‌آوا به خواندن تعدادی از اشعارش پرداخت.