دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را تکذیب می کنم/ عزل و نصب های وزیر علوم به مصلحت نظام نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله مكارم شيرازى در ابتداى درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم گفت: مطلب لازمى را مى‌خواستم تذكر دهم كه آقايان توجه داشته باشند و آن اين‌كه وزير محترم علوم روز پنج‌شنبه به قم آمد، بعضى از آقايان مصلحت ديدند با ايشان ملاقات كردند ولى در بعضى از جرائد معروف نوشته شده بود كه آيت الله مكارم هم با ايشان ملاقات كرده‌اند من آن را جداً تكذيب مى‌كنم.

وی ادامه داد: افرادى واسطه شدند گفتم من آمادگى ملاقات با ايشان را ندارم. گفتند: چرا؟ گفتم: عزل و نصب‌هاى زيادى توسط ايشان در دانشگاه‌ها صورت گرفته كه نه به مصلحت دانشگاه و دانشجويان عزيز ما بوده و نه به مصلحت نظام جمهورى اسلامى.

در پیشگاه خداوند مسئول بودم

این مرجع تقلید ادامه داد: لذا بسيارى از نمايندگان محترم مجلس اعتراض كرده‌اند و اخيراً شوراى محترم انقلاب فرهنگى نيز به اين عزل و نصب‌هاى بى‌رابطه اعتراض كرده‌اند. من ديدم ملاقات با ايشان تأييد آن عزل و نصب‌هاست و در پيشگاه خداوند متعال مسئولم و لذا ملاقات را نپذيرفتم.

وی عنوان کرد: البته دولت محترم كارهاى خوبى انجام مى‌دهد كه ما از آن تقدير مى‌كنيم و احياناً بعضى از خطاها صادر مى‌شود كه بر ما شرعاً لازم است تذكر دهيم.