ظریف به تهران بازگشت/ رایزنی با همتایان ترک و آذری در وان ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اجلاس سه جانبه برگزار شده در شهر وان ، بیانیه این نشست با تاکید بر گسترش همکاریهای سه کشور در حوزه های مختلف انتشار یافت که طی آن برنامه اقدام سه کشور طی سالهای 2014 تا 2016 تعین و مورد تائید وزرای سه کشور قرار گرفت .

وزیر امور خارجه کشورمان در طی اقامت یکروزه خود در شهر وان ترکیه همچنین با شبکه های تلویزیونی ای تی وی ، ان تی وی و همچنین سی ان ان ترک مصاحبه های جداگانه ای انجام داد که طی آن دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف از جمله آخرین تحولات گفتگوهای هسته ای کشورمان با 1+5 ، روابط دوجانبه با ترکیه ، همکاری های سه کشور ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان و همچنین موضوعات مهم منطقه از جمله سوریه را تشریح کرد .

دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه



محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر یک روزه خود به ترکیه که به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان انجام شد با احمد داود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مهم منطقه بحث و تبادل نظر کرد .

همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی ، تجاری و بویژه موضوعات مربوط به حمل و نقل ، انرژی و همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری از مهمترین موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بود.

دیدار ظریف با وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سه جانبه ایران ، ترکیه و جمهوری آذربایجان در شهر وان ترکیه با المار محمد یاراف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد .

موضوعات مهم روابط دوجانبه از جمله دیدار مقامات عالی رتبه دو کشور ، کمیسیون مشترک همکاری های فی ما بین ، همکاری های دو کشور در حوزه خزر ، برقراری تسهیلات برای مبادلات مردمی و همکاری ها در زمینه های فرهنگی و همچنین همکاری ها در حوزه های انرژی و حمل و نقل از اهم موضوعات مورد تبادل نظر وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان بود .

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به مشترکات تاریخی ، فرهنگی و ارتباطات گسترده مردمی بین دو کشور بر اهمیت روابط تاکید و بر ضرورت گسترش بیش از پیش مناسبات در ابعاد مختلف تاکید کرد .

ظریف با بیان مشکلات ناشی از افراط گرایی و خشونت بر ضرورت همکاری همه کشورها برای غلبه بر این پدیده شوم تاکید کرد .

برقراری تسهیلات برای مبادلات مردمی بین دو کشور و تاکید بر اهمیت مبادله هیئت های عالی و تبادل نظر در زمینه فراهم سازی شرایط مناسبتر برای کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بود .

المار محمد یار اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت تبادل هیئت های عالی فی ما بین دو کشور ، همکاری های فی ما بین در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد.