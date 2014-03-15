حمله سایبری به پایگاه اینترنتی کرملین و بانک مرکزی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هکرهای ناشناس پایگاه اینترنتی دفتر ریاست جمهوری روسیه را مورد حمله قرار داده اند. کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد سایت این دفتر روز گذشته چندین بار مورد حمله هکرها قرار گرفته است. همچنین در پی حمله هکرها به سایت بانک مرکزی روسیه، این پایگاه برای مدتی خارج از سرویس بوده است.

سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این مطلب گفت حملات سایبری قدرتمندی به این پایگاه های اینترنتی آغاز شده که همچنان ادامه دارد. بر این اساس، متخصصان روسی در حال مقابله با این حملات و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سامانه های اینترنتی هستند.

وی از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. گفتنی است هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات سایبری را به عهده نگرفته است.