به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقامات عالیرتبه روسیه به گزارش شبکه تلویزیونی اِن بی سی مبنی بر نفوذ هکرهای نظامی واشنگتن به سیستم فرماندهی کرملین واکنش نشان دادند.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این گزارش گفت: اگر دولت آمریکا هیچ واکنش رسمی‌ را به این گزارش نشان ندهد، به این معنی است که تروریسم سایبری در آمریکا وجود دارد.

وی با اشاره به گزارش شبکه تلویزیونی اِن بی سی تصریح کرد: اگر تهدید به این حملات که در رسانه‌ های آمریکائی منتشر شده عملی شود، آنگاه متهم کردن واشنگتن توسط مسکو توجیه پذیر خواهد بود.

همچنین «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرد: روسیه تمهیدات امنیت سایبری مناسبی را برای وضعیت کنونی و تهدیداتی که از جانب مقامات یک کشور دیگر علیه ما مطرح می شود، به کار گرفته است.

لازم به ذکر است، بر اساس اعلام مقامات ارشد اطلاعاتی و اسناد فوق محرمانه ای که شبکه تلویزیونی اِن بی سی آن را رسانه ای کرده است، هکرهای نظامی آمریکا به سیستم برقی روسیه، شبکه های مخابراتی، و سیستم فرماندهی کرملین نفوذ کردند و آن را برای حمله های سایبری آمریکا آسیب پذیر ساختند تا در صورت لزوم از آن ها علیه مسکو استفاده کنند.

این در حالیست که مقامات آمریکائی پیشتر علناً اعلام کرده بودند که روسیه، چین و برخی از سایر کشورها بدافزارهای مخفیانیه ای را در بخش هائی از زیرساخت های حیاتی آمریکا قرار داده اند به نحوی که با ایجاد یک میدان جنگ برای حملات سایبری بتواند به قطع اینترنت در سطح شهرهای بزرگ مبادرت نمایند.