چهار پرتغالی و یک مربی ایرانی دستیاران وینگادا در تیم امید

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد نلو وینگادا به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران بعدازظهر امروز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال با حضور علی کفاشیان و هادی آیت اللهی به امضا رسید. براساس این قرارداد وینگادا یکسال هدایت تیم فوتبال امید ایران را در ازای دریافت 360 هزار دلار برعهده خواهد داشت.

ضمن اینکه براساس توافقات صورت گرفته دو مربی تمام وقت پرتغالی، دو مربی پاره وقت پرتغالی و یک مربی ایرانی به عنوان دستیاران وینگادا در تیم فوتبال امید فعالیت خواهند کرد. وینگادا پس از امضا قرارداد امشب تهران را به مقصد پرتغال ترک خواهد کرد.

وینگادا که امشب به پرتغال بازخواهد گشت قرار است اولین اردوی تیم فوتبال امید را 24 فرودین ماه برگزار کند.