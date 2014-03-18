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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۱

آزرمی خواستار شد:

چهره شهر کرمانشاه در ایام نوروز از معتادین پاک شود

چهره شهر کرمانشاه در ایام نوروز از معتادین پاک شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی- امنیتی استانداری کرمانشاه خواستار پاک شدن چهره این شهر از معتادین و افراد کارتن خواب در ایام تعطیلات نوروز 93 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آزرمی روز سه شنبه در دهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، خواستار پاکسازی چهره شهر در ایام نوروز از معتادان شد و گفت: چهره شهر کرمانشاه در این ایام باید از وجود معتادان پاک شود و این افراد در کمپ های محل جمع آوری معتادین که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط ایجاد شده اند، نگهداری شوند.

وی همچنین خواستار مشارکت و همکاری نهادهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مراکز دانشگاهی با ارائه راهکارهای علمی در مبارزه قاطع تر با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر شد.

آزرمی خاطرنشان کرد: فضاهای آموزشی، اداری، پرورشی، فرهنگی و دانشگاهی استان برای مقابله با موادمخدر باید بسیج شود و مشارکت و همکاری ها در این راستا به داخل جامعه کشیده شود.

وی با بیان اینکه مردم و جامعه بخصوص جوانان باید از دام اعتیاد و عواقب آن آگاهی پیدا کنند، اظهار داشت: در کنار ارائه راهکارهای علمی باید آگاهی بخشی به جامعه برای عدم گرفتار شدن در دام اعتیاد صورت گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه با همکاری سازمان های مردم نهاد مقابله با مواد مخدر و اعتیاد با نتایج بهتری دنبال خواهد شد، یادآور شد: همه مدیران و مسوولین در قبال آگاهی بخشی به جامعه و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با اعتیاد و مواد مخدر وظیفه ای بسیار سنگین و مهم برعهده دارند و هیچ دستگاهی نباید در این خصوص کوتاهی و از مسوولیت شانه خالی کند.

آزرمی با بیان اینکه در مقابله با مواد مخدر باید راهکارهای نو و جدید ارائه شود، خاطرنشان ساخت: در این راستا نهادهای فرهنگی، تبلیغی و آموزشی می توانند ضمن آگاهی بخشی به جامعه برای عدم گرایش به اعتیاد، زمینه و بستر را برای گرایش جوانان به سمت ورزش، نشاط و تفریح های سالم فراهم سازند.

وی در پایان، اظهار کرد: استانداری کرمانشاه با جدیت از هر فکر، نظر، پیشنهاد و برنامه که مقابله جدی تر با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر را به دنبال داشته باشد حمایت کرده و بستر لازم را برای اجرایی شدن آن را فراهم خواهد آورد.
 

کد مطلب 2258648

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