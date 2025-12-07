به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی به مناسبت روز ۱۶ آذر (روز دانشجو) این روز را به تمام دانشجویان این مرز و بوم تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو، این روز بزرگ را به تمامی دانشجویان عزیز و پرتلاش کشورمان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شما جوانان خلاق و پرشور، نه تنها آینده‌سازان این سرزمین، بلکه نماد امید و روشنی در دل جامعه هستید.

روز دانشجو فرصتی است تا به یاد بیاوریم که علم و دانش، کلیدهای گشودن درهای پیشرفت و تعالی هستند. شما با تحصیلات و آگاهی خود می‌توانید به عنوان پیشگامان تغییر، در مسیر ساختن جامعه‌ای سالم و پویا قدم بردارید.

امروزه معضل اعتیاد یکی از چالش‌های جدی جامعه بوده و نیازمند توجه ویژه و همت جمعی است. دانشجویان کلید حل چالش‌های اجتماعی مخصوصاً اعتیاد هستند، شما دانشجویان، با توانایی‌های بالقوه‌تان، می‌توانید با ترویج فرهنگ آگاهی، پژوهش‌های علمی و فعالیت‌های فرهنگی مؤثر، به کاهش این آسیب اجتماعی کمک کنید. آگاهی‌بخشی به هم‌نسلان خود و ایجاد فضایی سالم برای گفت‌وگو درباره این موضوع می‌تواند تأثیر شگرفی بر جامعه بگذارد.

امیدوارم با همت و اراده شما، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای پیشگیری از اعتیاد و ارتقا سلامت اجتماعی برداریم. بی‌شک، توانمندی‌ها و ایده‌های نوین شما می‌تواند موانع را از پیش رو بردارد و افق‌های جدیدی را برای فردای سرزمین‌مان بگشاید.