یک تصمیم گیرنده واحد در آموزش عالی وجود ندارد/ پیشنهاد افزایش شهریه 15 تا 20 درصدی

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موسسات و دانشگاههای غیردولتی مخالف ادغام هستند، گفت: ادغام این موسسات مثل این می ماند که یک سبزی فروشی، یک قصابی و یک طلا فروشی را با هم ادغام کنیم که اصلاً امکانپذیر نیست.

وی به یک پیشنهاد در این باره اشاره کرد و افزود: به جای ادغام، بهتر است دولت 10 برابر سرمایه غیردولتیها را با یک وام دراز مدت کم بهره مشروط به اینکه در امور توسعه دانشگاه مصرف شود، در اختیار این موسسات قرار دهد، موسسات نیز واحدهای آموزشی خود را به قیمت روز برآورد کنند و چند نفر از مسئولان موسسات یک موسسه یا دانشگاه تشکیل دهند؛ اما در حالت عادی این ادغام امکانپذیر نیست.

رئیس اتحادیه غیردولتیها با تاکید بر اینکه نظرات و افکار اعضای هیأت موسس غیردولتیها با یکدیگر کاملاً متفاوت است و امکان ادغام وجود ندارد، گفت: در تمام موسسات و دانشگاهها، درجات پذیرش دانشجو و رشته ها متفاوت است.

آهون منش بار دیگر بر موضع خود در خصوص اصلاح روند پذیرش دانشجو تاکید کرد و ادامه داد: اگر وزارت علوم می تواند، وضعیت موجود را ترمیم کند یعنی دانشگاه پیام نور بر اساس اساسنامه، پذیرش غیرحضوری را از سر گیرد و پذیرش حضوری را حذف و دانشگاه آزاد هم اقدام به حذف دوره پذیرش بدون آزمون کند.

وی با گله از اینکه در آموزش عالی کشورمان چند نفر همزمان با هم تصمیم می گیرند، هر گوشه آموزش عالی در دست چند نفر است و انگار که یک نفر تصمیم نمی گیرد.

آهون منش همچنین از پیشنهاد افزایش 15 تا 20 درصدی شهریه غیردولتیها برای تمام ورودیها خبر داد و اظهار داشت: پیشنهاد کردیم که رقم شهریه برای تمام ورودیها از سال تحصیلی آینده افزایش یابد.