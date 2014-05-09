به گزارش خبرگزاری مهر، در سری جدید مجموعه «شبهای مستند» که پخش آن از شنبه 20 اردیبهشت آغاز میشود بیش از 300 فیلم از 105 کارگردان در قالب 255 برنامه پخش میشود و مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
مجید گیاهچی مجری طرح این برنامه گفت: نرگس آبیار، فرشید آذری، هادی آفریده، سعید آقایی، سعید ابراهیمیفر، مهدی اسدی، فرامرز اسفندیاری، فرشاد افشینپور، فرشاد اکتسابی، همایون امامی، علی باقرزاده نمازی، امید بنکدار، بابک بهداد، کاوه بهرامی مقدم، طاها پارسا شجاعنوری، سعید پوراسماعیلی، فرزاد پورخوشبخت، امیر پویان باشتی، رقیه توکلی، فرهاد ثریا، روناک جعفری، سپیده جعفری، سیدمحمدصادق جعفری، رضا جلالی، مهدی چلانی، امیر حجت، کاوه حدادی، الهام حسامی، سیروس حسنپور، آراد حسنزاده، سیدمهدی حسینی، خسرو حیدری، فرهنگ خاتمی لاز جمله هنرمندانی هستند که مستندشان در این برنامه پخش می شود.
وی افزود: علاوه بر سعید قطبیزاده که بهعنوان مجری-کارشناس و منتقد ثابت در این مجموعه برنامه حضور دارد منتقدانی چون علیرضا ارواحی، فرزاد پورخوشبخت، امیر پوریا، نیما حسنینسب، شاهپور عظیمی، سعید عقیقی، مازیار فکریارشاد و یاشار نورایی نیز با این برنامه همکاری کرده اند.
پخش سری جدید شبهای مستند که از روز شنبه 20 اردیبهشت از شبکه مستند آغاز میشود از این پس به تناوب و بی وقفه ساعت 23 هر شب به غیر از جمعهها ادامه خواهد یافت. در هفته اول این برنامه فیلمهای «سرگذشت یک بلدیه؛ تات»، «میراث هزارهها؛ شکوه نقش»، «رویای گمشده» از احسان معصوم و فیلمهای «سبز، سپید، سرخ» و «شناسنامه» از سیدمحمدرضا هاشمیان پخش میشود.
در سریهای اول، دوم و سوم این برنامه افزون بر 500 فیلم در قالب بیش از 400 برنامه پخش و نقد و بررسی شده است. آثاری از مستندسازانی چون مرتضی آوینی، محمدرضا اصلانی، رامین حیدریفاروقی، کیومرث درمبخش، امیرشهاب رضویان، ارد زند، حمید سهیلی، خسرو سینایی، کامران شیردل، روبرت صافاریان، نادر طالبزاده، منوچهر طیاب، محسن عبدالوهاب، منوچهر عسگرینسب، ارد عطارپور، کیوان علیمحمدی، محمدعلی فارسی، فرشاد فدائیان، فرشاد فرشتهحکمت، رهبر قنبری، سیدعلی محترمی، منوچهر مشیری، محمدرضا مقدسیان، محمد مقدم، فرهاد مهرانفر، احمد میراحسان، مازیار میری، فرهاد ورهرام، علیاکبر ولدبیگی و ... در سری اول و دوم به نمایش درآمده اند.
عوامل این مجموعه مستند عبارتند از: تهیهکننده: بابک میزانی، مجری طرح: مجید گیاهچی، مجری - کارشناس: سعید قطبیزاده، کارگردان: احسان ملکی، تدوین: حمیدرضا مسعودی، حامد مسعودی، مدیر تولید: محمود جوادی، طرح و اجرای صحنه: رضا سلطانی، یونس اسماعیلزاده، تصویربرداران: سعید صمدی، عبدالرضا شیروانی، مهدی مقدم، کامران حامدی؛ صدا: سیدحسین حسینی، نودال: بدرالدین سعادتی و ...
لقمان خالدی، علی خسروی، امیرحسین خلیلزاده، لیلا خلیلزاده، یاسین خوشآمدزهی، امید داودی، دلاور دوستانیان، حامد ذوالفقاری، فرخ راستکار، فرهاد ربیعی، مصطفی رزاقکریمی، نوا رضوانی، علیرضا رئیسیان، عباس زاهدی، بیژن زمان پیرا، سیاوش سرمدی، آزاده سلیمانیان، حمید سهیلی، محمد شکیبانیا، محسن شهرنازدار، مهوش شیخالاسلامی، نادر شیخالاسلامی، محمدعلی شیرزادی، محمود صادق، محمدعلی صفورا، احمد ضابطی جهرمی، رضا طاهری، عبدالخالق طاهری، غلامحسین طاهریدوست، منوچهر طیاب، جواد ظهیری، رضا عباسی، محمد عبداللهی، محمدرضا عرب، پیام عزیزی، حمید عسگری، پریسا عشقی، کیانوش عیاری، فرشاد فدائیان، کوروش فرزانگان، محمد فنایی، حمید قزلو، رهبر قنبری، حسن قهرمانی، سام كلانتری، حمیدرضا کوداغی، یزدان کیانی، کیوان کیانیعلیزاده، محمدرضا کیوانفر، مهرداد گودرزپور، مجید لشکری، حمید مجتهدی، رضا مجلسی، سیدعلی محترمی، بابك محمدی، پژمان مظاهریپور، احسان معصوم، نادر معصومی، محمدحسین مهدویان، مرتضیعلیعباس میرزایی، مانی میرصادقی، سیدمحمد میرکانی، مختار نامدار، فریدون نجفی، امیرحسین ندایی، رایا نصیری، حسن نقاشی، فرهاد ورهرام، علیاکبر ولدبیگی، محمدعلی هاشمزهی، سیدمحمدرضا هاشمیان و بهزاد یوسفی، ازر دیگر مستندسازانی هستند که آثارشان در این سری از برنامه «شبهای مستند» پخش می شود.
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