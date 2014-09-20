مجید گیاه‌چی مجری طرح این مجموعه در توضیحات تکمیلی به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 23 روزهای شنبه تا چهار‌شنبه 29 شهریور تا 2 مهر به‌ ترتیب فیلم‌های «استخوان لای زخم»، فیلم سینمایی «آخرین روزهای زمستان» و قسمت‌های اول، دوم و نهم مجموعه‌ «آخرین روزهای زمستان» به کارگردانی محمدحسین مهدویان از شبکه‌ مستند پخش و با حضور سعید قطبی‌زاده و کارگردان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: قسمت دهم این مجموعه نیز در روز شنبه پنجم مهر پخش می‌شود. «شب‌های مستند» در ساعت 6 و 141 روز پس از پخش تکرار می‌شود.

این مجری طرح ادامه داد: «استخوان لای زخم» با محوریت شخصیت صدام ساخته شده و زمینه‌های شروع جنگ ایران و عراق را بررسی می‌کند.

وی اضافه کرد: مجموعه‌ «آخرین روزهای زمستان» به روایت زندگی شهیدحسن باقری با نام واقعی غلام‌حسین افشردی، فرمانده‌ اطلاعات عملیات و بنیان‌گذار اطلاعات رزمی در جبهه‌ جنوب و از جوان‌ترین فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق می‌پردازد. در این اثر محسن رضایی، سردار رحیم صفوی، سرلشگر رشید، سرلشگر محمد باقری و ... در کنار اعضای خانواده‌ وی درباره بخش‌های مهمی از زندگی و شخصیت این شهید سخن می‌گویند.

گیاه‌چی یادآور شد: «آخرین روزهای زمستان» به‌دور از مرثیه‌سرایی‌ها و حماسه‌گویی‌ها و انشاخوانی‌های کلیشه‌ای و رایج، نه به روال متداول و مدیرپسند، بلکه بر اساس خلاقیت‌های هنرمندانه‌ با درهم‌آمیزی فضای مستند و لحن داستانی، شمایلی زنده و جذاب از یکی از بزرگان عرصه‌ جنگ ارائه داده است، تا جایی که برخی آن را از ماندگارترین آثار مستند ساخته شده پس از انقلاب دانسته‌اند.

وی در پایان گفت: محمدحسین مهدویان کارگردان 33 ساله‌ بابلی فارغ‌التحصیل سینما و تلویزیون است و ساخت فیلم‌هایی چون ثنا، راویان شهید، کوتاه پدر، تخت‌خواب یک‌نفره و ملک‌الموت و ... را نیز برعهده داشته است.