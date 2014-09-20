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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۵

یاد «آخرین روزهای زمستان» در تلویزیون زنده می‌شود

یاد «آخرین روزهای زمستان» در تلویزیون زنده می‌شود

در برنامه‌ این هفته‌ نمایش فیلم‌های مستند در «شب‌های مستند»، فیلم سینمایی «آخرین روزهای زمستان» و قسمت‌های اول، دوم و نهم مجموعه‌ «آخرین روزهای زمستان» به‌ کارگردانی محمدحسین مهدویان روی آنتن می‌رود.

مجید گیاه‌چی مجری طرح این مجموعه در توضیحات تکمیلی به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 23 روزهای شنبه تا چهار‌شنبه 29 شهریور تا 2 مهر به‌ ترتیب فیلم‌های «استخوان لای زخم»، فیلم سینمایی «آخرین روزهای زمستان» و قسمت‌های اول، دوم و نهم مجموعه‌ «آخرین روزهای زمستان» به کارگردانی محمدحسین مهدویان از شبکه‌ مستند پخش و با حضور سعید قطبی‌زاده و کارگردان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: قسمت دهم این مجموعه نیز در روز شنبه پنجم مهر پخش می‌شود. «شب‌های مستند» در ساعت 6 و 141 روز پس از پخش تکرار می‌شود.

این مجری طرح ادامه داد: «استخوان لای زخم» با محوریت شخصیت صدام ساخته شده و زمینه‌های شروع جنگ ایران و عراق را بررسی می‌کند.

وی اضافه کرد: مجموعه‌ «آخرین روزهای زمستان» به روایت زندگی شهیدحسن باقری با نام واقعی غلام‌حسین افشردی، فرمانده‌ اطلاعات عملیات و بنیان‌گذار اطلاعات رزمی در جبهه‌ جنوب و از جوان‌ترین فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق می‌پردازد. در این اثر محسن رضایی، سردار رحیم صفوی، سرلشگر رشید، سرلشگر محمد باقری و ... در کنار اعضای خانواده‌ وی درباره بخش‌های مهمی از زندگی و شخصیت این شهید سخن می‌گویند.

گیاه‌چی یادآور شد: «آخرین روزهای زمستان» به‌دور از مرثیه‌سرایی‌ها و حماسه‌گویی‌ها و انشاخوانی‌های کلیشه‌ای و رایج، نه به روال متداول و مدیرپسند، بلکه بر اساس خلاقیت‌های هنرمندانه‌ با درهم‌آمیزی فضای مستند و لحن داستانی، شمایلی زنده و جذاب از یکی از بزرگان عرصه‌ جنگ ارائه داده است، تا جایی که برخی آن را از ماندگارترین آثار مستند ساخته شده پس از انقلاب دانسته‌اند.

وی در پایان گفت: محمدحسین مهدویان کارگردان 33 ساله‌ بابلی فارغ‌التحصیل سینما و تلویزیون است و ساخت فیلم‌هایی چون ثنا، راویان شهید، کوتاه پدر، تخت‌خواب یک‌نفره و ملک‌الموت و ... را نیز برعهده داشته است.

کد مطلب 2373289

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