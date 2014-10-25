به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه سوم تا هفتم آبان بهترتیب فیلمهای «دکتر میرعابدین کابلی» به کارگردانی پژمان مظاهریپور (در ادامه پخش فیلمهای هفته گذشته از وی) و فیلمهای «نجار پسر عطار»، «من و یک نوبت صیادی»، «مادرم برزولان» و «بیاسب هم ترکمنم» به کارگردانی فرشاد فدائیان از شبکه مستند سیما پخش میشود و با حضور سعید قطبیزاده و علیرضا ارواحی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
فیلمهای «خانهای که پسرش را در شهر گم کرد» و «اگر عزت به قهوهخانه نیاید» از دیگر آثار فرشاد فدائیان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 آبان پخش خواهد شد.
«شبهای مستند» در ساعت 2 و 10 روز پس از پخش تکرار میشود.
«دکتر میرعابدین کابلی» از باستانشناسان صاحبنام و پیشکسوت ایران است که در محوطههای باستانی شهداد، شوش و تپه قمرود کاوش کرده است. کابلی که سالها از مدیران میراث فرهنگی بوده، در این فیلم از خاطراتش میگوید.
«نجار پسر عطار» نیز زندگی نجاری را روایت میکند که با روحیهای شاعرانه کار میکند. «من و یک نوبت صیادی»، همراهی یک نوبت فیلمساز با گروههای صیادی است که روزانه پنج نوبت به دریا میروند.
«مادرم، برزولان» آخرین روز از شانزدهمین سال اقامت یک معلم جوان در مدرسه یک روستای مرزی و وقایعی که در آن روز برای او و شاگردانش رخ داده را به تصویر میکشد.
«بیاسب هم ترکمنم»، ترکمن صحرای معاصر را روایت میکند، جایی که در آن از اسب که روزگاری نماد قوم ترکمن بوده، چندان خبری نیست اما از مناسبات و آداب زندگی ترکمنی قطعاً اثرهای بسیاری هنوز به جا مانده ... این فیلم، شرح روزمرگی یک خانواده ترکمن است.
فرشاد فداییان، محقق، عکاس و مستندساز بابلی، متولد 1326 و دانشآموخته رشته فلسفه از دانشگاه تبریز است که چون در مستندسازی، فرم، تفکر و سبک ویژهای دارد و تمام امور مربوط به فیلمهایش از تهیهکنندگی و پژوهش گرفته تا کارگردانی و تصویربرداری، انتخاب موسیقی