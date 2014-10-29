به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 روزهای شنبه تا چهار‌شنبه 10 تا 14 آبان به‌ترتیب فیلم‌های «خانه‌ای که پسرش را در شهر گم کرد» و «اگر عزت به قهوه‌خانه نیاید» به‌کارگردانی فرشاد فدائیان (در ادامه‌ پخش فیلم‌های هفته‌ گذشته‌ی از وی) و فیلم‌های «حسینیه‌های تهران» به‌کارگردانی علیرضا رئیسیان، «چهل‌قرآن» به‌همراه «خیمه‌ ابدی» به‌کارگردانی یزدان کیانی و «زمین می‌لرزد» به‌ کارگردانی امیرحسین ندایی از شبکه‌ مستند پخش می‌شود و با حضور سعید قطبی‌زاده و کارگردانان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

فیلم‌های فرشاد فدائیان، با حضور علی‌رضا ارواحی بررسی می‌شود و برنامه‌ «شب‌های مستند» در ساعت 2:00 و 10:00 روز پس از پخش تکرار می‌شود.

«خانه‌ای که پسرش را در شهر گم کرد» از دلتنگی‌های زنی گیلانی می‌گوید که پسرش او را تنها گذاشته و به شهر رفته است، مادر تنها در دل جنگل، روز تا شب، بی‌قرار و دلتنگ جوان خود است.

«اگر عزت به قهوه‌خانه نیاید»، کاندید دریافت جایزه‌ بهترین مستند و بهترین کارگردانی مستند در جشنواره‌ جام جم، درباره‌ قهوه‌خانه‌ای در یک آبادی است، مکانی امن برای پیران و قهوه‌چی قهوه‌خانه که همبازی گریز آنان از مرگ‌های قریب الوقوع است.

«حسینیه‌های تهران»، پژوهش تصویری در مورد هفت حسینیه، از قدیمی‌ترین حسینیه‌های تهران، بر اساس سه هدف تاریخچه، كاربرد و معماری است.

«چهل‌قرآن»، رسوم مردم وانان یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری را در آئین صد ساله‌ جمع‌آوری و بستن چهل‌قرآن بر مکان‌های پرتردد با حاجاتی چون بارش باران، کاهش مرگ و میر و جلوگیری از حوادث و بلایا به تصویر کشیده شده است.

«خیمه ابدی» آداب و رسوم دیرپای برپایی خیمه و آتش زدن آن در ایام ماه محرم و بازسازی روز عاشورا در طاقانک، یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری که فرهنگ عزاداری دهه‌ی اول ماه محرم در آن با رسوم خاص و منحصر به فردی به اجرا درمی‌آید، را به تصویر می‌کشد.

«زمین می‌لرزد» به بررسی پیامدها و عوارض و اقداماتی که برای جلوگیری از زلزله یا مقاوم‌سازی شهر در برابر آن به انجام رسیده است، می‌پردازد و علی‌رغم موضوع آن به‌دلیل پرداخت خوب، مخاطبان را پای تلویزیون ‌می‌نشاند مهمترین ویژگی این مستند گفتگو با کارشناسان و زلزله‌نگارانی است که با زبانی ساده توضیح ‌می‌دهند که اگر یک زلزله‌ هفت ریشتری در تهران که روی گسل قرار دارد بیاید چه حوادث وحشتناکی در تهران رخ می‌دهد.

یزدان کیانی فیلم‌ساز 41 ساله‌ شهرکردی، تاکنون در بیش از 100 برنامه‌ تلویزیونی و مستند به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان همکاری کرده است. یک جرعه عاطفه، تلخ و شیرین، فریاد هلن، آوای دستان، چرخ‌ها می‌چرخند، ریشه در باد، روزنه‌ی شکر و ... برخی از فیلم‌های اوست.

علیرضا رییسیان کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده‌ 59 ساله‌ی تهرانی، دانش‌آموخته‌ کارگردانی از دانشکده‌ صدا و سیما و دارای نشان درجه یک هنری، معادل دکترای افتخاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس كانون كارگردانان سینمای ایران و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری خانه‌ سینماست. چهل سالگی، پرونده هاوانا، ایستگاه متروک، سفر، ریحانه و ... برخی از فیلم‌های اوست.

امیرحسین ندایی، مجری، کارگردان، تهیه­کننده، نویسنده، تدوین­گر، پژوهش­گر و آهنگ‌ساز 49 ساله‌ تهرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است و علاوه بر نگارش ده‌ها کتاب و مقاله و ساخت ده‌ها ویدیوکلیپ (از جمله نخستین ویدیوکلیپ‌ها در ایران)، چندین مجموعه‌ تلویزیونی، فیلم داستانی (بلند و کوتاه) و مستند ساخته است. ایران به روایت تصویر، تاریخ خوش‌نویسی در ایران، آیه‌های زمینی، هشت سال تنهایی و بیماری پنهان، درد آشکار از دیگر مستندها و سفر به فراسو، حقیقت و باد، در آغوش ماه، ملکه‌ پروانه‌ها، مرد مجهول، فرجام، راز کوچه‌ بن­‌بست، از جمله فیلم‌های داستانی اوست.