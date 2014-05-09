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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

طبق تازه ترين رده بندي فيلا؛

نعمت پور در صدر برترین فرنگی‌کاران جهان قرار دارد

نعمت پور در صدر برترین فرنگی‌کاران جهان قرار دارد

رده بندی برترین فرنگی کاران ماه آوریل در حالي از سوي فیلا اعلام شد که طالب نعمت پور همچنان نفر اول وزن 85 کیلوگرم جهان است.

به گزارش خبرگزاري مهر، فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) در تازه ترین رده بندی خود 20 فرنگی کار برتر جهان (ماه آوریل) در اوزان هشتگانه، طالب نعمت پور را به عنوان نفر اول وزن 85 کیلوگرم معرفی کرده است. رده‌بندی برترین فرنگی کاران جهان در ماه آوریل 2014 به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: 1- الکساندر کوستادینوف (بلغارستان) 2- ایوان کویلاکوف (روسیه) 3- حمید سوریان (ایران) ... 14- محسن حاجی پور (ایران)
66 کیلوگرم: 1- آدام کوراک (روسیه) 2- حسن علیف (آذربایجان) 3- فرانک استابلر (آلمان) ... 9- امید نوروزی (ایران)
71 کیلوگرم: 1- تاماش لورینچ (مجارستان) 2- رسول چونایف (آذربایجان) 3- چنگیز لابازانوف (روسیه) ... 7- محمد کریمی (ایران) ... 16- برومند اصلان (ایران)
75 کیلوگرم: 1- کیم هیون وو (کره جنوبی) 2- الکساندر چهرکین (روسیه) 3- آرسن جلفلکیان (ارمنستان) ... 6- سعید عبدولی (ایران)
80 کیلوگرم: 1- پیتر باشی (مجارستان) 2- سلجوق چبی (ترکیه) 3- بخان اوزدوئف (روسیه) ... 9- یوسف قادریان (ایران) ... 13- حبیب الله اخلاقی (ایران)
85 کیلوگرم: 1- طالب نعمت پور (ایران) 2- ژان بلنیوک (اوکراین) 3- رامی هیتانیمی (فنلاند) ... 14- مجتبی کریم فر (ایران)
98 کیلوگرم: 1- آرتور الکسانیان (ارمنستان) 2- چنک ایلدم (ترکیه) 3- بالاژ کیش (مجارستان) ... 12- علی علیاری (ایران)
130 کیلوگرم: 1- رضا کایالپ (ترکیه) 2- لوپز نونز (کوبا) 3- یوهان مگنوس ائورن (سوئد) ... 6- بشیر باباجان زاده (ایران) ... 8- بهنام مهدی زاده (ایران)

 

کد مطلب 2288109

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