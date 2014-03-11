به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) در تازهترین ردهبندی خود مبنی بر برترین فرنگیکاران جهان در ماه مارس، طالب نعمتپور از ایران را به عنوان نفر اول وزن 85 کیلوگرم انتخاب کرد.
اسامی برترین فرنگی کاران ماه مارس فیلا به شرح زیر است:
59 کیلوگرم:
1- یون وون چون (کرهشمالی)
2- چوی جیو جین (کرهجنوبی)
3- ایوان کویلاکوف (روسیه)
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7- محسن حاجیپور (ایران)
66 کیلوگرم:
1- ریو هان سو (کرهجنوبی)
2- اسلام بک آلبیف (روسیه)
3- آدام کوراک (روسیه)
71 کیلوگرم:
1- تاماش لورینچ (مجارستان)
2- ابوزید مانتسیبوف (روسیه)
3- چنگیز لابازانوف (روسیه)
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11- محمد کریمی (ایران)
12- وحید بابایی جعفری (ایران)
75 کیلوگرم:
1- کیم هیون وو (کرهجنوبی)
2- رومن ولاسوف (روسیه)
3- آرسن جلفلکیان (ارمنستان)
80 کیلوگرم:
1- پیتر باسی (مجارستان)
2- بخان اوزدوئف (روسیه)
3- ویکتور ساسونوفسکی (بلاروس)
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16 – مهدی هدایی (ایران)
17- یوسف قادریان (ایران)
85 کیلوگرم:
1- طالب نعمتپور (ایران)
2- سامان طهماسبی (آذربایجان)
3- جاوید حمزاتوف (بلاروس)
10- مجتبی کریمفر (ایران)
98 کیلوگرم:
1- نیکیتا ملینکوف (روسیه)
2- آرتور الکسانیان (ارمنستان)
3- بالاژ کیس (مجارستان)
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4- مهدی علیاری (ایران)
130 کیلوگرم:
1- رضا کایالپ (ترکیه)
2- هیکی نابی (استونی)
3- آتیلا گوزل (ترکیه)
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20 – بهنام مهدیزاده (ایران)
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