مصدومیت دستم رو به بهبود است/ بزودی با دیگر فرنگی کاران به اردو می آیم

طالب نعمت پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آسیب دیدگی دستم که به دلیل تصادف بوجود آمد رو به بهبودی است و با نظر پزشکان قرار است امروز آتل دستم را باز کنم. در همین راستا چندین جلسه فیزیوتراپی خواهم داشت تا بتوانم به تمرینات عمومی و دومیدانی مشغول شوم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روند درمانی خوبی را پشت سر گذاشتم و می توانم به محض آغاز اردوی آماده سازی فرنگی کاران به خانه کشتی آمده و تمرینات سبک و برنامه ریزی شده ای را آغاز کنم. ضمن اینکه فعلا مشکلی با تمرینات عمومی کشتی ندارم و می توانم برای حفظ آمادگی نسبی زیر نظر مربیان و پزشکان به فعالیت های تمرینی ادامه دهم.

دارنده مدال طلای وزن 84 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان افزود: امید و انگیزه من بعد از قهرمانی در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان دوچندان شده و برای فتح قله ای دیگر در میادین جهانی ثانیه شماری می کنم. مطمئنا مدال طلای جهان آخرین موفقیت من در عرصه بین المللی نخواهد بود چراکه احساس می کنم همچنان برای تکرار این پیروزی آمادگی دارم.

نعمت پور با اشاره به وضعیت کنونی کشتی فرنگی ادامه داد: امیدوارم هر چه زودتر تکلیف مجمع عمومی فدراسیون کشتی و رئیس جدید آن مشخص شود تا کشتی فرنگی نیز بتواند در مسیر بهتری قرار گیرد. بدیهی است اداره فدراسیون کشتی توسط سرپرست نباید بیش از این طول بکشد و هم اکنون زمانی فرا رسیده که رئیسی تازه نفش و باتجربه وارد گود شود.

وی در خاتمه حضور رسول خادم در راس امور فدراسیون کشتی را باعث امیدواری خواند و گفت: فدراسیون کشتی طی دو سال اخیر با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده که خوشبختانه هم اکنون شاهد حضور فردی در راس امور هستیم که از جنس کشتی است. مطمئنا رسول خادم با تمامی مسایل و مشکلات اخیر کشتی آشناست و می تواند برای حل آنها بهترین اقدامات و تصمیمات را اتخاذ کند.

