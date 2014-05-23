حریق ارتفاعات اطراف دروازه قرآن شیراز مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرایی شهردار شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به محض وقوع حریق نیروهای آتش نشانی و فضای سبز شهرداری وارد عمل شده و مبادرت به اطفای حریق کردند.

رمضان امینی با اشاره به اینکه با کوشش آتش نشانی و سایر نیروهای حاضر در منطقه جلوی نفوذ و گسترش حریق گرفته شد، افزود: فضای سبز سرمایه های شهر محسوب می شود که باید نسبت به اطفای حریق در آنها سریعا اقدام کرد.

وی گفت: البته شهرداری شیراز برای ارتفاعات پیرامونی شهر دستورالعملهای ویژه ای را ابلاغ کرده تا برای حریق های احتمالی آمادگی وجود داشته باشد.

معاون اجرایی شهردار شیراز با اشاره به اینکه اقداماتی نظیر ایجاد آتش کوب، آتش بر و سیستم آبرسانی برای اطفای حریق ازجمله این اقدامات است، افزود: در ارتفاعات فضای سبز شهر شیراز شبکه های آبرسانی به شبکه آتش نشانی نیز مجهز شده که در صورت وقوع حریق و نبود شرابط برای اعزام ماشین آلات آتش نشانی این شبکه ها بتوانند در اطفای حریق موثر واقع شوند.

وی گفت: در ارتفاعات باباکوهی، گلستان ، کیان آباد و... سعی شده از این طرح ها اجرا شود.