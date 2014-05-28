800 نفر از كانون هاي فرهنگي تربيتي دائم كميته امداد خراسان شمالي بهره مند می شوند

امان الله حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه كانون فرهنگي و تربيتي دائم كميته امداد خراسان شمالي در شهرستان هاي اسفراين، بجنورد و فاروج آمادگي خود را به منظور ارائه خدمات و فعاليت های فرهنگی به 800 نفر از مددجویان این نهاد اعلام کرده اند.

وي با بيان اينكه از این تعداد 560 نفر را دانش آموزان تشکیل می دهند اظهار داشت: در مراکز یاد شده به دانش آموزان خدماتي از جمله برگزاري كلاس هاي تحصيلي، فني و حرفه اي و... ارائه خواهد شد.

به گفته وي 240 نفر از اين افراد را نيز نظام جامعه خانواده از جمله مادران، زنان سرپرست خانوار و دختران در شرف ازدواج تشكيل مي دهند كه از کلاسهای عروسك سازي، آشپزي وخدمات آموزشي در این مراکز بهره مند مي شوند.

وي افزود: از مجموع شرکت کنندگان در برنامه های تابستانی امسال، تعداد 250 نفر در اسفراين، 300 نفر در بجنورد و 250 نفر نيز در فاروج از فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي و تربيتي دائم اين نهاد استفاده مي كنند.

حسين پور با بيان اينكه علاوه بر اين سه كانون فعال، در تمامی شهرستان های استان به جز شهرستان جاجرم كانونهای موقت نیز راه اندازي مي شود، عنوان كرد: در كانون هاي موقت 300 نفر در شيروان، 150 نفر در مانه و سملقان، 100 نفر در راز و جرگلان و 50 نفر نيز در شهرستان گرمه از فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي طي تابستان امسال بهره مند مي شوند.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي همچنين از فعاليت هشت كانون جوانان پيروان ولايت در استان خبر داد و افزود: در اين كانون ها 100 نفر در اسفراين، 285 نفر در بجنورد، 30 نفر در جاجرم، 100 نفر در شيروان، 40 نفر در مانه و سملقان، 30 نفر در راز و جرگلان، 100 نفر در فاروج و 15 نفر نيز در گرمه از خدمات فرهنگي و تربيتي استفاده خواهند كرد.