9 هزار نفر از مجريان طرح های اشتغال در خراسان شمالي بيمه شدند

امان الله حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: كميته امداد خراسان شمالي در سال گذشته بابت حق بيمه مجريان طرح هاي خودكفايي و زنان سرپرست خانوار64 ميليارد و 400 ميليون ريال پرداخت كرده است.

وي بهره مندی از بیمه بازنشستگي، از كارافتادگي و... از جمله مزاياي اين بيمه عنوان كرد.

حسين پور تصريح كرد: از مجموع بيمه شدگان طرح اشتغال دراستان، دو هزار و220 نفر را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي دهند.

به گفته اين مسئول همچنين از اين تعداد، دو هزار و464 نفر را اعضای صندوق بيمه روستايي و عشايري استان تشكيل مي دهند كه به طور ميانگين براي هر فرد 90 هزار تومان حق بيمه پرداخت مي شود.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي در ادامه در خصوص احداث سرويس هاي بهداشتي مددجويان كميته امداد استان افزود: از ابتداي تشكيل استان تا كنون بيش از پنج هزار سرويس بهداشتي احداث شده است.

وي اضافه كرد: از اين تعداد 657 چشمه سرويس بهداشتی در سال گذشته با اعتباري بالغ بر سه ميليارد و 602 ميليون ريال احداث شد.

حسين پور اظهار داشت: همچنين 250 چشمه سرويس بهداشتی نيز با اعتبار 300 ميليون ريال بهسازي شد.

مديركل كميته امداد استان از خيرين خواست تا در راستاي بهسازي واحداث سرويس هاي بهداشتي مددجويان تحت حمايت اين نهاد با كميته امداد استان همكاري داشته باشند.