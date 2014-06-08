تولید 236 تخته انواع فرش توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود تلخابی با اشاره به اینکه اشتغال و خود کفایی مددجویان از اولویت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در اهداف کلان اقتصادی کشور است، اظهار داشت: در معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد قم نزدیک به 150 نوع طرح اشتغالزایی طراحی شده است که فرش از جمله طرحها و مشاغل پایدار و پر درآمد است.

وی با بیان اینکه استعداد سنجی قالیبافان و مشاوره شغلی آنها بصورت چهره به چهره از رویکردهای اساسی این نهاد در ایجاد طرحهای قالیبافی می باشد گفت: پس از طی این مراحل متقاضیان بافت فرش جهت انتخاب نوع فرش و تکمیل پرونده به واحد مربوطه معرفی می شوند که با تهیه امکانات نقشه و مواد اولیه مورد نیاز توسط امداد طرح راه اندازی می شود که در حال حاضر تعداد 510 طرح جاری و فعال قالیبافی را درخانواده های تحت حمایت در حال اجرا داریم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد قم در ادامه تشریح فرآیند بافت فرش توسط مددجویان تحت حمایت گفت: در مرحله بافت فرش، استادکار ناظر طرح ماهیانه و بصورت منظم بر روند بافت آن نظارت نموده و پس از اتمام بافت، ضمن ارزیابی و قیمت گذاری، فرش تولیدی توسط مددجوی تحت حمایت امداد توسط مرکز خدمات تولیدی و بازرگانی امداد خریداری و وجه آن پس از کسر وام اعطائی به حساب مددجو واریز می گردد.

وی تاکید کرد: بدلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری و عدم نگرانی از معضلات کسب و کار جاری ، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در خانواده های تحت حمایت ، اصلاح الگوی تربیت فرزندان و استفاده از ظرفیتهای اعضای خانواده و بعلت زودبازدهی و سودآوری بالا، کمیته امداد از طرحهایی چون قالیبافی حمایت می کند و ما نیز امادگی داریم تا اگر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد درخواست فرش برای بافت داشته باشند امکانات لازم را در اختیار انها بگذاریم و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.

تلخابی یادآور شد: طی سال گذشته که که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیز نامگذاری شده بود ، در بعد اقتصادی آن حدود 350 مترمربع انواع فرش به مبلغ نزدیک به 14 و نیم میلیارد ریال توسط خانواده های تحت حمایت تولید شد که هر متر مربع فرش تولیدی بطور متوسط بیش از 41 میلیون ریال به فروش رسیده است.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم همچنین تصریح کرد: به ازای هر متر مربع فرش بافته شده ، 33 میلیون و 435 هزار ریال ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت شده است که هزینه مواد اولیه و امکانات بافت فرش برای هر متر مربع از فرش های تولید شده 7 میلیون و 905 هزار ریال بوده است که این رقم با توجه به تنوع فرشها مختلف می باشد.

در حاشیه این خبر اکبر رشیدی مدیر کمیته امداد شهرستان قم نیز از تشویق مددجویان تحت حمایت بافنده فرش در قم خبر داد و گفت: مجریان برتر طرحهای قالیبافی که فرشهای تولیدی خود را با کیفیت بالا و طبق جدول زمانبندی تحویل امداد دهند از یک میلیون تا سه میلیون ریال هدیه نقدی برخوردار خواهند شد.

پرداخت مبلغ 17 و نيم ميليارد ريال به خانواده‌هاي زندانيان نيازمند در سال 92

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قم از پرداخت 17 و نيم ميليارد ريال به 573 خانواده نيازمند زندانی در قم خبر داد.

اكبر رشيدي از بهره مندي 573 خانواده زندانيان نيازمند از خدمات كميته امداد خبر داد و گفت: اين خانواده ها نیز همانند سایر خانواده های تحت حمایت از خدمات مختلف امداد از جمله کمک معیشت مستمری، درمان، هزینه ازدواج فرزندان، و کمک هزینه تحصیلی و فرهنگی و وامهای قرض الحسنه و اشتغال و خدمات تعمیرات و اجاره مسکن و کمک هزینه های موردی اقلام اساسی استفاده می نمایند.

مدیر کمیته امداد شهرستان با اشاره به شرایط خاص و متفاوت این خانواده ها با دیگر مددجویان این نهاد گفت: رویکرد امداد در مورد این خانواده ها توانمند سازی ایشان در مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیتهای اعضای خانواده است.

