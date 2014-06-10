به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر سه‌شنبه در همایش نقش کنشگران اجتماعی در حفاظت محیط زیست در دانشگاه فردوسی مشهد اظهارکرد: تمام مشکلاتی که دولت جدید وارث آنهاست با تغییر سیاست‌ها و برنامه ریزی در همین دولت پیگیری و رسیدگی می‌شود.

منتظران معترضان به وضعیت موجود هستند و این معترضان گاه علیه خشونت و تخریب و گاهی به وضعیت اجتماعی اعتراض می‌کنند و باید در نظر داشت که دولت جدید وارث مشکلات دوران گذشته است و رئیس جمهور بنا دارد با تغییر سیاست ها و برنامه ریزی به حل مسائل و مشکلات بپردازد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: در انتخابات 24 خرداد سال گذشته آن شرایط سخت و دشوار به نفع شرایط متفاوت و شعار اعتدال تدبیر و امید تغییر یافت و امیدواریم این شرایط به سمت و سوی آزادی و طرح دیدگاه ها سوق داده شود.

وی افزود: بنای جامعه ما باید بر اساس تضارب دیدگاه ها و آرا باشد و چه اشکالی دارد که نقد و بیان دیدگاه ها در کشور وجود داشته و بتوانیم صاحب منصبان را نقد کنیم.

ابتکار با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از فضای بیان دیدگاه ها و نقد شفاف حمایت می‌کند گفت: رئیس جمهور در دیدار با کارکنان سازمان محیط زیست بر این موضوع تاکید داشتند که ما درود می فرستیم بر رسانه هایی که مشکلات محیط زیست را فریاد بزنند.

به نقد منصفانه و نقد قدرت احترام می‌گذاریم

معاون رئیس جمهور بیان کرد: دولت یازدهم از فضای آزاد، سالم، نقد، تضارب آرا و حق انسان‌ها در اظهار نظر و طرح دیدگاه های مختلف و متفاوت دفاع می کند و امیدواریم فضای امنیتی که در گذشته مانع حرف زدن مردم و نقد و انتقاد می شد امروز از بین برود.

ابتکار یادآور شد: هیچ کس به هرج و مرج معتقد نیست اما ما به نقد منصفانه و نقد قدرت احترام می گذاریم، اگر نقد رسانه ها را تحمل نکنیم آنگاه از قدرت سوءاستفاده می شود و اتفاقاتی در کشور روی می دهد که درست نیست و در این میان جوانان و رسانه ها هستند که می توانند فریادگر واقعیت ها و یادآور مسئولیت ها باشند.

وی با اشاره به تشکیل اتاق فکری متشکل از صنعت، دانشگاه و محیط زیست اظهارکرد: امروز باید بسیاری از معضلات توسعه پایدار و مشکلات زیست محیطی در این اتاق فکر حل و فصل شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرد: در حال حاضر ما در بخش مدیریت منابع آب، آلودگی هوا، آب‌های زیرزمینی و مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی دچار مشکلات عدیده ای هستیم و اگر این روال کنونی ادامه یابد با توجه به محدودیت منابع دچار مخاطرات جدی اقتصادی و اجتماعی می‌شودیم بنابر این باید منطقی برای این موضوعات کار کنیم.

دوران مقابله صنعت و محیط زیست گذشته است

ابتکار با اشاره به بحث صنعت و محیط زیست تاکید کرد: صنعت مقوله و موضوعی روشن است و دوران مقابله صنعت و محیط زیست گذشته زیرا ما نمی توانیم به خاطر مشکلاتی که صنعت در محیط زیست ایجاد می کند مانع اشتغالزایی و فعالیت این بخش شویم.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: امروز مصیبت بیکاری دامن جوانان ما را گرفته و بسیاری از افراد تحصیل کرده جامعه نمی توانند کار شرافتمندانه‌ای داشته باشند بنابر این مقابله با صنعت اقدام درستی نیست.

ابتکار بیان کرد: بدترین شرایط بیکاری متعلق به دولت گذشته بود و در دولت فعلی تلاش می شود تا به اشتغال جوانان پرداخته شود و در حقیقت امروز تا حدودی با آغاز به کار دولت فعلی فضای کسب و کار بهبود یافته و نرخ ارز ثبات داشته است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعلام اینکه قطعا مشکلاتی هم در این مسیر وجود دارد گفت: هیچ کس منکر وجود این مشکلات نیست اما باید توجه کرد که امروز تورم روند کاهشی داشته و فضا برای شتغال جوانان فراهم است اما باز هم نیازمند ایجاد 700 هزار شغل هستیم و این امر در سایه توجه به صنعت و تولید محقق می شود.

فعالیت اقتصادی نیازمند ارزیابی زیست محیطی است

وی با انتقاد از بخش کشاورزی اظهارکرد: یکی از بزرگترین انتقادهای من به بخش کشاورزی این است که آب زیادی در این بخش مصرف می شود و الگوی کشت سنتی است و از سوی دیگر در بخش صنعت هم مشکلاتی وجود دارد و وقتی در بخشی با کمبود آب مواجه هستیم چه دلیلی که به عنوان نمونه به فولاد پرداخته شود.

ابتکار بیان کرد: هر فعالیت اقتصادی نیازمند ارزیابی زیست محیطی است من خواهش دارم که به بخش صنعت توجه شود اما مخاطرات زیست محیطی نیز باید در صدر توجه ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از بیماری‌ها رد پای آلودگی‌‌های محیط زیست و بنزین آلوده دیده می شود و ما مسئول رسیدگی به کیفیت سوخت و آلودگی هوا را سازمان محیط زیست قرار داده ایم.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: باید اقتصادی تولید کنیم اما اگر تولید کننده محصولاتش به قیمت آلودگی منابع طبیعی و منابع آب تمام شود به صرفه نیست و برای ما پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال دارد.

ابتکار تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت می گوید هر گونه فعالیت اقتصادی که با آلودگی و تخریب محیط زیست ملازم باشد ممنوع است بنابر این ما فعالیت های اینچنینی را تایید نمی کنیم.

وی با اعلام اینکه کشوری که تنوع زیست و محیط زیست سالم نداشته باشد سبب از بین رفتن ظرفیت های می شود افزود: تشکیل یک اتاق فکر با ترکیب محیط زیست، صنعت و دانشگاه می تواند اقدامی موثر باشد و در این اتاق می توان نقدها، تضارب ارا و نقاط قوت و ضعف را مطرح کرد.