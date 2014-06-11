تخصیص آرد روستاهای اردبیل به عهده فرمانداران است/آرد مازاد می دهیم

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گلایه متعدد روستانشینان از کمبود سهمیه آرد گفت: هر شهرستان 10.5 کیلوگرم آرد برای هر نفر جمعیت دریافت می کند که در مقایسه با رقم 7.5 کیلوگرمی نرم کشوری بالا است.

وی افزود: به غیر از مرکز استان که تحت نظارت خود شرکت غله است در تمامی شهرستان ها مسئول اصلی تخصیص آرد فرمانداری است.

وی با یادآوری ارائه شکایت روستانشینان آبی بیگلو از کمبود آرد در سال گذشته ادامه داد: بررسی ها نشان داد آرد به اندازه کافی تخصیص یافته اما در توزیع غفلت شده بود.

کریمی در خصوص اینکه سهمیه آرد بر اساس سرشماری جمعیت سال 90 است، بیان داشت: اگر بر اساس سرشماری سال 90 آرد داده می شد به هر شهروند 8.5 کیلوگرم اختصاص می یافت.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل نقش فرمانداران در توزیع مناسب آرد را کلیدی خواند و افزود: در حال حاضر آرد مازاد نیز به شهرستان ها داده می شود.

وی از مسئولان استان خواستار کنترل بی نظمی های توزیع آرد شد و اضافه کرد: باید سهم هر شهروند و هر روستایی با توزیع مناسب به وی برسد.