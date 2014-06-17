انجام عملیات شناسایی جنگنده های ترکیه بر فراز موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اخلاص ترکیه، منابع آگاه از پرواز جنگنده های F-16 ارتش عراق بر فراز موصل خبر می دهند. بر این اساس این پرواز در راستای عملیات شناسایی موقعیت شهروندان ربوده شده توسط تروریست های داعش انجام می گیرد.

منابع آگاه در ستاد ارتش ترکیه گفتند در آخرین عملیات شناسایی، شب گذشته 8 فروند جنگنده با پرواز بر فراز مواضع داعش در شمال موصل به شناسایی وضعیت و جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از سه ساعت ماموریت به پایگاه خود باز گشته اند.

گفته می شود عملیات ارتش ترکیه در عراق با هماهنگی آمریکا انجام می گیرد. در زمان حمله داعش به کنسولگری ترکیه در موصل گزارش ها از درگیر نشدن یگان محافظتی کنسولگری با تروریست ها حکایت داشت. گفته می شود این اقدام با دستور مستقیم "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر انجام گرفته است.

گفتنی است به تازگی منابع خبری ترکیه اعلام کردند گروه تروریستی داعش 30 راننده کامیون این کشور را که در حمله به کنسولگری به گروگان گرفته شده بودند، آزاد کرده است.