به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد پیگیری و نظارت بر مصوبات سفر مقام معظم رهبری با حضور مسئولان و مدیران دستگاه های صاحب طرح های اجرایی شامگاه شنبه در تالار امام رضا(ع) استانداری برگزار شد.

امیر محمدی چهر، معاون امور بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان قم در این جلسه با اشاره به مصوبه این سازمان در جریان سفر مقام معظم رهبری در سال 89 به استان قم اظهار کرد: احداث نمایشگاه دائمی فرش دستباف استان قم تنها مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در سفر مقام معظم رهبری بود.

در این سفر مصوب شد که دو میلیارد تومان از دفتر مقام معظم رهبری، دو میلیارد از سوی بودجه‌های استانی و همین میزان نیز از سوی وزارتخانه مربوطه برای ساخت نمایشگاه اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه از ده هکتار زمین در نظر گرفته شده برای احداث این نمایشگاه، دو هکتار خریداری شد، ادامه داد: مابقی زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی واگذار خواهد شد.

محمدی چهر تصریح کرد: در حال حاضر اسکلت بندی فلزی ساختمان انجام شده است و سازه آن یکی از شکیل ترین سازه‌ها در سطح کشور و به شکل قالیچه حضرت سلیمان است و سقف آن نیز منقش به پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی است.

وی افزود: در حال حاضر شش هزار متر مسقف شده است که دو هزار متر مربوط به موزه و ساختمان اداری آن است و ساخت بتنی داخل آن انجام شده است.

معاون امور بازرگانی صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی این طرح عنوان کرد: اگر امسال بودجه‌های مورد نیاز تامین شود، پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه بودجه مصوب از سوی دفتر مقام معظم رهبری به طور کامل پرداخت شده است، افزود: امید است بتوان از طریق ماده 22، پیگیری های لازم برای جذب اعتبارات معهود از سوی استانداری قم و وزارتخانه صورت بگیرد.