به گزارش خبرنگار مهر، رضا باکری دیشب در گفتگوی تلفني با برنامه پايش در ارتباط با پرداخت يارانه شير، اظهار داشت: دولت يارانه را براي چهار ماه سال 92 مصوب كرد و مبلغ اين يارانه‌ها به دامداراني كه شير را تحويل كارخانه داده‌اند، پرداخت مي‌شود که تا كنون 200 ميليارد تومان از اين مبلغ پرداخت شده و 100 ميليارد تومان نيز هنوز پرداخت نشده است.

دبير انجمن توليد كنندگان فرآورده‌هاي لبني در پاسخ به اين سئوال مجري كه آيا قرار است شير گران شود، گفت: قيمت مصوب كارگروه كنترل بازار براي شير خام يك هزار و 440 تومان است و نسبت به سال گذشته كه قيمتش يك هزار و 110 تومان بود، حدود 30 درصد افزايش قيمت دارد.

وی در پاسخ به اين سئوال مجري كه اگر قرار است قيمت شير آزاد شود پس چرا قيمت گذاري كرده‎ايد؟ افزود: كارگروه كنترل بازار كالاها را دسته‌بندي كرده و شير خام را در گروه يك كالا قرار داده است كه قيمت گذاري آن توسط كارگروه كنترل بازار است. اما محصولات لبني مانند شير پاستوريزه، پنير و ماست جزء گروه دو كالا هستند كه قيمت گذاري آنها در اختيار بنگاه‌هاي توليدي است و سازمان حمايت فقط نظارت بر صحت قيمت گذاري را انجام مي دهد.

همچنین عبدالله سامري عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز در ارتباط تلفني خود با برنامه پايش در واكنش به اين نظر مجري كه ايران جزء كشورهايی با سرانه بسيار پايين مصرف شير است، اظهار داشت: يكي از علت‌هاي بالا بودن سرانه مصرف شير در برخي كشورهاي جهان تبليغات بالا در صدا و سيما است. اگر در ايران دولت يارانه اين كالا را پرداخت مي‌كرد بطور قطع مردم هم استفاده مي‌كردند.

وی افزود: در گذشته وقتي كه دولت يارانه را پرداخت مي‌كرد مردم كم استفاده مي‌كردند چه برسد به الان که می‌خواهد يارانه پرداختی را قطع کند و قيمت شير آزاد شود، بطور قطع تعداد مصرف كنندگان فعلي كه بسيار كم هستند كاهش پيدا مي كند.

عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به اين سؤال مجري كه آيا وضعيت فراواني و قيمت شير بهتر خواهد شد يا خير، گفت: فكر نمي‌كنم قيمت شير و لبنيات ما يك سير نزولي پيدا كند. صد درصد يقين دارم كه اين قيمت ها سير افزايشی پيدا خواهند كرد. با توجه به عدم پرداخت يارانه به دامداران بطور طبیعی قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. بعد از اينكه يارانه اين كالاها (محصولات لبنياتي) برداشته شود ما شاهد يك افزايش قيمت در بازار خواهيم بود.

