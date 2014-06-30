رده بندی برترین آزاد و فرنگي كاران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جایزه بزرگ آلمان طي روزهای 7 و 8 تیر ماه در شهر دورتموند برگزار شد. بر اين اساس رده بندی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: 1- رومان آمویان (ارمنستان) 2- ادوارد بارسیگجان (لهستان) 3- کارن اصلانیان (ارمنستان) و یوگنی میاجگی (اوکراین)

66 کیلوگرم: 1- آرام جلفالکیان (ارمنستان) 2- عظمت احمد اف (روسیه) 3- یاروسلاو کارداش (بلاروس) و دنیس دمیانکوف (اوکراین)

71 کیلوگرم: 1- وارشام بورانیان (ارمنستان) 2- امره باشار (ترکیه) 3- پاول لیاخ (بلاروس) و الیاس اوزدمیر (آلمان)

75 کیلوگرم: 1- آرسن جلفالکیان (ارمنستان) 2- شرف توفنک (ترکیه) 3- والری پالنسکی (بلاروس) و جان روتر (آلمان)

80 کیلوگرم: 1- الکساندر کازیکویچ (لیتوانی) 2- مارک مادسن (فنلاند) 3- تادیوز میچالیک (لهستان) و اصلان آرتم (ترکیه)

85 کیلوگرم: 1- آرتور شاهینیان (ارمنستان) 2- کانسو ایلدیم (ترکیه) 3- جاوید حمزاتوف (بلاروس) و ژان بلینیوک (اوکراین)

98 کیلوگرم: 1- آرتور الکسانیان (ارمنستان) 2- جنگ ایلدیم (ترکیه) 3- الکساندر هرابویک (بلاروس) و رامتی هیتنامی (فنلاند)

130 کیلوگرم: 1- نورماخان تینالیف (قزاقستان) 2- کریل گریشچانکوف (بلاروس) 3- کریستین جان (آلمان) و الکساندر چرنیتسکی (اوکراین)

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- بایاخبایار اردنبات (مغولستان) 2- نومین باتبولد (مغولستان) 3- زوحیر الکوراجکی (فرانسه) تسوگباتار دامدینبازار (مغولستان)

61 کیلوگرم: 1- کریزیستوف بینکوفسکی (لهستان) 2- نیکلولای بولوتنیوک (اسلواکی) 3- بلا نمت (مجارستان)

65 کیلوگرم: 1- حاجی علی اف (آذربایجان) 2- داوید صفریان (ارمنستان) 3- عظمت نوریکوف (بلاروس) و گئورگ بوچور (رومانی)

70 کیلوگرم: 1- روسلان دبیر گاجیف (آذربایجان) 2- آدریان مویس (رومانی) 3- لینارد ویسکل و سامت دولگر (آلمان)

74 کیلوگرم: 1- جبرئیل حسن اف (آذربایجان) 2- گئورگ هارت (آلمان) 3- لوکا لامپیس (فرانسه) و جاکوب اسیرانکا (اسلواکی)

86 کیلوگرم: 1- حمزه عثمان اف (آذربایجان) 2- زبیگنیف برانوفسکی (لهستان) 3- جبرئیل سرگئی (آلمان) و آرماندس زیربولیس (لتونی)

97 کیلوگرم: 1- رادوسلاو باران (لهستان) 2- ایمانتس لاگودسکیس (لتونی) 3- استفان کیهرر و ویلیام هارت (آلمان)

125 کیلورم: 1- الکسی شیماروف (بلاروس) 2- سوسلان گاگلویف (اسلواکی) 3- یوهانس کسل و نیک متیوهین (آلمان)