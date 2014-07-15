فرنگی کاران ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان جهان از امروز (سه شنبه) با برگزاری مسابقات کشتی فرنگی در شهر هومنه اسلواکی آغاز می‌شود.

پنج فرنگی کار اوزان نخست کشورمان برای حضور در این رقابتها به روی باسکول رفتند که نتایج وزن کشی، به رقابتها به شرح زیر است:

در 50 کیلوگرم که 22 کشتی گیر وزن کشی کرده اند محمد رضا آقانیا در دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و در دور دوم با جیووانی فری از ایتالیا روبرو می شود.

در 54 کیلوگرم 27 کشتی گیر به روی باسکول رفتند که میثم دلخانی در دور نخست برابر اکرم اوزترک از ترکیه صف آرایی می کند.

در دور اول 58 کیلوگرم 26 کشتی گیر وزن کشی کردند که کرامت عبدولی در دور اول با آماتور اسلاموف از قرقیزستان روبرو می شود و در صورت برتری با برنده آرژانتین و گرجستان مسابقه می دهد.

در وزن 63 کیلوگرم 31 کشتی گیر حضور دارند که کشتی گیر کشورمان مهدی زیدوند در مبارزه نخست با علی آدف از روسیه پیکار می کند.

علی اصغر شهبازی کشتی گیر وزن 100 کیلوگرم نیز در حضور 24 کشتی گیر که به روی باسکول رفته اند در دور اول با ایسوا لرال از رومانی روبرو می شود.

این رقابتها از ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت تهران آغاز می شود.