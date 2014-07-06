سید حسین هاشمی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه در دولت قبل، استاندار تهران اعلام کرده بود منابعی از محل اعتبارات استانداری برای تامین امکانات زیربناییی و روبنایی اختصاص داده شده است، گفت: چنین اعتباری در مسکن مهر برای تاسیسات زیربنایی و روبنایی تعیین نشده است و در دوره گذشته هیچ تعیین تکلیفی برای این موضوع نشده و منابعی هم برای آن مشخص نشده بود.

وی با تاکید بر اینکه ساکنان مسکن مهر با چند معضل بزرگ روبرو هستند، اظهار داشت: اول زیرساخت‌ها و امکانات روبنایی مانند آموزش و پرورش، کلانتری، درمانگاه و مسجد و دیگر موارد است که ندارند. به عنوان مثال، در سایت مسکن مهر اسلامشهر 20 هزار نفر ساکن شدند در حالی که از کوچکترین امکاناتی بهره‌مند نیستند و برای ورود به سایت، حدود 3.5 کیلومتر باید مسافت طی کنند تا به دوربرگردان ورودی سایت برسند.

سایت مسکن مهر اسلامشهر مانند شهر جنگ زده است

استاندار تهران با بیان اینکه سایت مسکن مهر در اسلامشهر مانند یک شهر جنگ زده است، بیان کرد: البته در حال ساماندهی راه دسترسی به این سایت هستیم و اعلام شده است تا راه دسترسی را ایجاد کنیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه استانداری منابعی را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی ندارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی هم منابعی ندارند و در دوره گذشته تعیین تکلیفی برای منابع این خدمات نشده است و فقط ساخت مسکن مهر را از طریق وام پیش بردند که البته این هم مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی افزود: برای مسکن مهر کف قیمت 330 هزار تومان تعیین کردند که الان این قیمت افزایش داشته و دولت را با مشکلاتی مواجه کرده است، در واقع می‌خواهم بگویم که معادله مسکن مهر چند وجهی شده است بطوریکه زیرساخت ها تاسیسات روبنایی مشکل حاد و جدی دارند.

استاندار تهران با اشاره به تقسیم بندی مشکلات مسکن مهر، اظهار داشت: تامین خدمات را به سه بخش تقسیم کردیم که اول پروژه‌های فوری و نیمه کاره مانند مدارس و کلانتری و درمانگاه های نیمه کاره است که می خواهیم آنها را تکمیل کنیم تا حداقل ساکنان بتوانند از آن استفاه کنند.

هاشمی تصریح کرد: بر این اساس میان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و مدیریت عامل شهرهای جدید تفاهم نامه‌ای به امضا رسید، البته این اقدامات یک مسکّن است زیرا منابع مالی زیادی نداریم.

وی همچنین به جلسه ای میان استانداران کشور اشاره کرد و افزود: در جلسه استانداران که هفته گذشته برگزار شد هم مشکلات مسکن مهر را به عنوان بحث جدی در کل استان‌های کشور مطرح کردم.

استاندار تهران با اشاره به طرح موضوع مشکلات مسکن مهر در جلسه‌ای با دولت، اظهار داشت: از رئیس جمهور درخواست کردم تا تاسیسات زیربنایی و روبنایی تعیین تکلیف شود و این پیشنهاد را ارایه دادم که تفاهم نامه بین وزارتخانه‌های ذیربط در دوره گذشته به امضا رسیده بود بررسی شود تا نکات منفی آن را حذف و مابقی را اجرایی کنیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه نمی‎توان 200 هزار واحد مسکن مهر را بدون تاسیسات و امکانات به مردم تحویل داد ضمن آنکه اغلب ثبت نام کنندگان، مستضعف هستند، بیان کرد: خوشبختانه در دولت پذیرفته شد و کمیته‌ای مشخص شده است تا این قضیه را تعیین تکلیف کنند و با توجه به اینکه دولت مکلف کرده که مسکن مهر تاپایان سال 94 به اتمام برسد بنابراین دولت موظف است تا امکانات زیربنایی و روبنایی را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه در این جلسه دولت پذیرفت که این کمبود ها به زودی رفع شود، اظهار داشت: بودجه خیلی زیادی برای تامین امکانات مورد نیاز است به دلیل اینکه 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور ساخته شده که از این تعداد یک میلیون تحویل داده شده و مابقی مانده است بنابراین هر خانه‌ای اگر یک دانش آموز با کلاس 30 نفره داشته باشد فقط نیاز به 41 هزار کلاس درس است که ایحاد هر کلاس هم منابع زیادی لازم دارد.

مسکن مهر نباید به غیرشهروندان تهرانی فروخته شود

استاندار تهران با اشاره به اینکه بنابراین منابع مالی برای امکانات سایت های مسکن مهر نیاز به هزینه بالایی دارد، گفت: از خیرین مدرسه ساز که انصافا یکی از ممتازترین گروه های کشور هستند می‌خواهم که در ابتدا واجبات را برطرف کنند و مدارس سایت های مسکن مهر را به اتمام برسانند تا بخشی از نیازهای آنها تامین شود.

هاشمی با استقبال از اقدام وزارت راه و شهرسازی برای آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر، اظهار داشت: این اقدام ارزش واحدهای مسکن مهر را بالا برد و مردم با انگیزه بیشتری آورده خود را تکمیل می کنند زیرا می‌دانند که مسکن آنها ارزشمند می‌شود.

وی تصریح کرد: اما نگران این هستم که این واحدها نباید به هرکسی فروخته شود به این دلیل که هرشخصی می تواند از استان دیگر بیاید و این واحدها را خریداری کند در حالیکه ما باید جلوی ورود جمعیت به تهران را بگیریم.

استاندار تهران با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ما جلوگیری از افزایش جمعیت تهران و حتی کاهش جمعیت است، بیان کرد: اگر خرید و فروش را آزاد بگذاریم ممکن است از استان‌های دیگر مردم این واحدها را خریداری کنند که یک خطر برای شهر تهران به شمار می رود و باید مدیران شهرهای جدید به آن توجه کنند.

بابت فروش تعداد بالای تراکم در شهر تهران نگرانم

هاشمی با اشاره به اینکه اگر این سیاست اجرایی نمی شد دلال ها و واسطه ها استفاده می کردند و سرمایه گذاران متضرر می شدند، گفت: ساماندهی خرید و فروش بازار مسکن برعهده شهرداری تهران است زیرا شورای اسلامی شهر هم سیاست گذاری می‌کند اما با تراکم‌هایی که واگذار شده مخالفم و نگرانی خود را در این خصوص اعلام می‌کنم.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه رقم فروش تراکم در تهران خیلی بالا است و با این وضعیت جای نگرانی وجود دارد، اظهار داشت: اگر این تعداد تراکم نتیجه بگیرد تهران به وضعی نابسامانی می رسد، به خصوص اینکه در ارتفاع یک طبقه را اضافه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: البته شورای شهر وارد این موضوع شده و امیدواریم که درباره این قضیه معقولانه تصمیم گیری کنند ضمن آنکه با تغییر کاربری فضای سبز در شهر تهران و تغییر کاربری آن به شدت مخالفیم به همین منظور وقتی در مورد تخریب باغ معنوی شنیدیم با اینکه جزو اختیارات شورای شهر بود از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام کردیم و جلوی آن را گرفتیم.

هاشمی با بیان اینکه درختانی با عمر 30 ساله را قطع کردند که به نظر من یک قتل است، بیان کرد: مقام معظم رهبری هم بر حفظ فضای سبز تاکید کردند که این به ما کمک می‌کند تا به طور جدی از تغییر کاربری باغات در تهران جلوگیری کنیم. بنابراین امیدواریم با فضای ایجاد شده اجازه تغییر کاربری فضای سبز داده نشود.

با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می کنیم

استاندار تهران در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در سوهانک، اظهار داشت: روند ساخت و سازها در این منطقه کند شده است و در این خصوص در حال همکاری با فرمانداران، بخشداران و قوه قضائیه هستیم.

وی با بیان اینکه درسال گذشته 860 واحد غیرمجاز که در کف روخانه ساخته شده بود را با مجوز قوه قضائیه تخریب کردیم، گفت: تخریب این تعداد خانه در 6 ماه در تهران بی سابقه بوده است و ما تاکید داریم که در حریم رودخانه نباید ساخت و سازی انجام شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه اجازه ورود فاضلاب به روخانه را نمی دهیم، بیان کرد: فاضلاب به طریقی وارد آب شرب سدها شده و همه را آلوده می‌کنند، بنابراین اولویت ما این است که در مناطقی که احتمال ساخت و ساز غیرمجاز است را رصد کنیم. در این خصوص هم با محیط زیست در حال همکاری هستیم و از ابتدای تیرماه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز را شروع کرده ایم.