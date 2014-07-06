50 درصد مدارس جزیره خارگ تخریبی است/ درخواست انتقالی 70 درصد معلمان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری صبح یکشنبه در نشست با مدیر حوزه‌های علمیه کشور اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی برای تربیت دانش‌آموزانی درتراز نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفته است و امیدواریم با تلاش همه فعالان این عرصه بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت بالای تعامل حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، خاطرنشان ساخت: باید تلاش کنیم تا با همکاری و همراهی اموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه شاهد تربیت دانش‌آموزان با آموزه‌های دینی باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: همکاری آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در تربیت صحیح دانش اموزان داشته باشد و باید تلاش کنیم تا دانش‌اموزان در ابعاد مختلف فکری و روحی و جسمانی رشد کنند.

وی به برخی از مشکلات آموزش و پرورش استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: کلاس‌های درس تخریبی بسیار زیادی در استان بوشهر داریم که نیاز است شاهد ساخت و بهسازی کلاس‌های درس در استان بوشهر باشیم.

درخواست انتقالی 70 درصد معلمان عسلویه

حصیری از وجود بیش از یک هزار و 300 کلاس تخریبی در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: باید اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بوشهر صورت بگیرد.

وی به مشکلات آموزش و پرورش در شهرستان عسلویه اشاره کرد و بیان داشت: از عسلویه به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور و نماد توسعه و پیشرفت یاد می‌شود ولی شاهد وجود مشکلات بسیار زیادی در این منطقه هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به درخواست انتقالی معلمان شهرستان عسلویه، تاکید کرد: در شهرستان عسلویه 560 معلم مشغول به فعالیت هستند که 400 نفر از این معلمان تقاضای انتقالی دارند.

وی از کمبودهای فراوان امکانات رفاهی و معیشتی به عنوان مهمترین عامل درخواست انتقال معلمان از عسلویه یاد کرد و افزود: این در حالی است که شهرستان عسلویه به عنوان نماد صنعت استان و کشور شناخته می‌شود.

حصیری به برخی از مشکلات معلمان در شهرستان عسلویه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: معلمان این شهرستان در کانکس‌های مجردی زندگی می‌کنند که باعث مشکلات زیادی برای معلمان می‌شود.

افزایش سهمیه شهرستان عسلویه در پذیرش دانشگاه فرهنگیان

وی از افزایش سهمیه شهرستان عسلویه در پذیرش دانشگاه فرهنگیان خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم زمینه تربیت و به کار گیری بومیان این شهرستان در دانشگاه فرهنگیان فراهم شود و شاهد حل مشکلات تامین نیرو در این شهرستان باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در ادامه به مشکلات آموزش و پرورش در جزره خارگ اشاره کرد و گفت: در جزیره خارگ بیش از نیمی از مدارس تخریبی هستند که نیاز است تا شاهد بهبود این شرایط باشیم.

حصیری در پایان با تقدیر از همراهی‌های آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور با آموزش و پرورش، افزود: امیدواریم با همکاری و تعامل بین حوزویان و اموزش و پرورش شاهد ارتقای وضعیت تحصیلی در مدارس باشیم.