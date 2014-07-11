به گزارش خبرنگار مهر، شبکه اینترنتی کتابخانههای مدارس علمیه خواهران توسط امور کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران کشور ایجاد میشود.
در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کتابخانههای مدارس علمیه خواهران از نرمافزار کتابداری کاوش نسخه 2006 برخوردار هستند که به زودی با نصب نرمافزار تحت وب کتابداری در کتابخانههای واحدهای حوزوی خواهران، این کتابخانهها در قالب شبکه به هم مرتبط خواهند شد.
با ایجاد این شبکه، امکاناتی از قبیل ورود اطلاعات مدارک، سیستم امانتدهی کتب میان کتابخانهها، گزارشگیری مدیریتی یکپارچه و ... فراهم خواهد شد.
در حال حاضر اطلاعات کتب 110 کتابخانه مدارس علمیه خواهران در پایگاه اینترنتی lib.whc.ir قرار گرفته است؛ این پایگاه امکان جستجو در میان کتب کتابخانههای واحدهای حوزوی بر اساس اطلاعات کتابشناختی مانند نام، مولف، ناشر و ... را در سطح کتابخانههای مدارس علمیه خواهران به دست میدهد.
براین اساس پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد کتابخانههایی که اطلاعات آنها در پایگاه lib.whc.ir قرار دارد به 200 کتابخانه برسد و با اتصال کتابخانهها به شبکه، عملیات یکپارچهسازی کتابخانهها نیز انجام پذیرد.
در حال حاضر با افزوده شدن منابع کتابخانههای مدارس علمیه، هر مدرسه به صورت جداگانه اقدام به فهرستنویسی کتب میکند؛ حال با توجه به اینکه فهرستنویسی کاری تخصصی و نیازمند تجربه است، با راهاندازی شبکه تحت وب کتابخانهها، هر کتاب تنها یک بار فهرستنویسی میشود و فهرستگان آن در اختیار تمام مدارس علمیه قرار میگیرد.
معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران در نظر دارد در آینده کتابخانه دیجیتالی را نیز با ارائه محتوای کتابها و پایاننامههای پرکاربرد و مورد نیاز طلاب و پژوهشگران حوزوی راهاندازی کند.
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