انتقاد استاندار تهران از وضعیت نامطلوب ساماندهی افراد بی خانمان و معتاد

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نگهداری زنان معتاد در سطح شهر گفت: برای افرادی که نیازمند گرمخانه هستند در حال حاضر از سوی شهرداری مراکزی در نظر گرفته شده است که البته بیشتر برای مردان بوده و مراکز زنان بسیار محدود است؛ این کار در تمام دنیا انجام می شود به طوریکه افراد بی خانمان را شب ها نگهداری می کنند و روزها می توانند به سطح جامعه بازگردند.

به گفته وی، اگر این مراکز و گرمخانه ها در سطح تهران افزایش پیدا کنند در این صورت می توانند کمک بزرگی برای جمع آوری افراد بی خانمان و معتاد باشند. البته باید با هماهنگی و مدیریت دستگاههای زی ربط این کار انجام شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه بهزیستی محل نگهداری برای خانواده های بی سرپرست و بی خانمان است گفت: کمیته امداد هم در این قضیه کمک می کند اما چنانچه بتوانیم نقش بهزیستی را در این خصوص تقویت کنیم فعال تر از گذشته اقدامات لازم را در جهت نگهداری افراد بی خانمان انجام می دهد و در این صورت با مدیریت و ساماندهی بخشی از هنجارها و آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش پیدا می کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه اقداماتی که در این راستا در جامعه انجام می شود در مجموع ضعیف است گفت: استانداری وظیفه مدیریت و هماهنگ کردن این مسائل را برعهده دارد تا دستگاه ها بتوانند به وظایف خود عمل کنند. کاهش آسیب های اجتماعی و رفع مشکلات بی خانمان و افراد معتاد در معاونت سیاسی اجتماعی استانداری و همچنین در بهزیستی در دستور کار است اما تمامی موارد بسیار در سطح پایین قرار دارد و مطلوب نیست و باید اقدامات لازم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت دستگاهها انجام شود.