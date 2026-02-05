برادران نصیری: توسعه متوازن گازرسانی در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برادران نصیری صبح پنجشنبه در آیین افتتاح همزمان ۱۲۰ پروژه گازرسانی در روستای کاکرود رحیم‌آباد رودسر اظهار کرد: سیاست دولت توسعه متوازن و توزیع یکپارچه خدمات گازرسانی در مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای است و این مهم با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های گازرسانی همزمان با دهه فجر افزود: امروز مفتخریم که ۱۲۰ پروژه گازرسانی در سطح استان گیلان آماده افتتاح و بهره‌برداری است که سهم شهرستان رودسر از این پروژه‌ها، گازرسانی به ۴۶ روستا است.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان ادامه داد: از این تعداد، ۳۰ روستا هم‌اکنون آماده افتتاح و بهره‌برداری است و ۳۰ روستای دیگر نیز در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

برادران نصیری با بیان اینکه با اجرای این پروژه‌ها، شهرستان رودسر به جمع مناطق سبز کشور ملحق می‌شود، گفت: از مجموع پروژه‌های گازرسانی در دست اجرا، ۶۷ پروژه مربوط به حوزه صنعت است که برای اجرای آن‌ها ۵۲۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

محمد علیجانی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه توزیع خدمات در مناطق روستایی کشور با شتاب مناسبی در حال انجام است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، به‌تدریج به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهیم.