به گزارش خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان از نیمه گذشته است و در آستانه شب‌های قدر قرار گرفته‌ایم و هر چند که کارکنان ادارات مختلف انتظار داشتند که شاهد تغییر در ساعات کاری خود در ماه مبارک رمضان باشند ولی این مهم محقق نشد.

در سال‌های گذشته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان، دولت نحوه تغییر در ساعات کاری ادارات را اعلام می‌کرد و این مهم در استان‌های مختلف نیز بسته به آب و هوای استان قابل تغییر بود که مسئولان استانی این ساعات را تنظیم کرده و اطلاع‌رسانی می‌کردند.

ولی امسال شاهد این تغییرات نبودیم و دولت بنای خود را بر عدم تغییر در ساعات کاری ادارات قرار داده بود که البته بر اساس گزارشات رسیده، در برخی استان ها توسط مسئولان استان، تغییرات ساعات اداری اعمال شد.

ساعات کاری نقش بسیار مهمی در کارایی کارکنان دارد و با توجه به برنامه‌های مختلف ماه مبارک رمضان که اغلب در ساعات شب انجام می شود، لازم است که مساعدت بیشتری در این زمینه با کارکنان و کارمندان دولت صورت بگیرد.

استان بوشهر در شرایط آب و هوای گرم کشور قرار دارد و هم‌اکنون نیز گرم‌ترین روزهای سال را تجربه می‌کنیم که کار کردن در ساعات روز سختی‌های بسیار زیادی برای کارکنان دارد و اگر این کارکردن با روزه‌داری همراه باشد، بسیار سخت‌تر می‌شود.

با توجه به گرمای بالای هوا در طول روز در استان بوشهر، بسیاری از مردم امورات خود را شب‌ها انجام می‌دهند و حضور در برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان در شب نیز باعث می شود تا افراد بسیاری از ساعات شب را بیدار باشند و انرژی کمتری در طول روز داشته باشند.

این موضوع باعث شده است تا کارایی کارکنان ادارات کمتر شود و این روزها با حضور در ادارات خستگی را می‌توانیم در چهره کارکنان ادارات ببینیم که جا داشت تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.

کاهش ساعات اداری در ماه رمضان کارایی کارمندان را افزایش می‌دهد

رئیس کمیسیون پژوهش شورای شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کم کردن ساعات اداری برای کارمندان بهتر بود، اظهار داشت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای خودسازی و بهره مندی از برکات عدیده این ماه نورانی است.

مهرزاد آسایش در ادامه تصریح کرد: کاهش ساعات ادارات برای کارکنان دولت به منظور استفاده از فضایل و معنویات این ماه مبارک ضروری و امری مهم به شمار می‌آید.

این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است، خاطرنشان کرد: نیازهای جسمانی همانند سایر نیازها الزامی بوده و باید به این امر مهم نیز علی الخصوص در این ماه مبارک رسیدگی شود.

وی اذعان داشت: نقش خوب و موثر زنان در جامعه و ادارات بر همگان مشهود بوده اما کاهش ساعات اداری برای این قشر از آنجا که شغل خانه داری نیز دارند بسیار مثمر ثمرتر خواهد بود.

آسایش اظهار داشت: انتظار داشتیم مسئولان استان بوشهر نیز برای استفاده مطلوب کارکنان کارکنان دولت از فضایل و معنویت های ماه مبارک رمضان ساعات کاری کارکنان دولتی را تغییر دهند.

وی تصریح کرد: این اقدام با توجه به طولانی بودن روز و گرمای شدید می تواند علاوه بر بهرمندی از فضایل ماه مبارک رمضان خدمات را بهتر به مردم ارائه دهد.

با وجود درخواست‌های متعددی که برای تغییر در ساعات اداری استان بوشهر صورت گرفته بود، مسئولان دولت نیز به تبعیت از دولت، تغییری در این زمینه ایجاد نکردند و اعلام کردند که در این زمینه تابع تصمیم دولت هستند.

لزوم تغییر در ساعات اداری در شب‌های قدر

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های متنوعی در طول شب‌های قدر در استان بوشهر برگزار می‌شود که هیئت‌های مذهبی برنامه‌ریزی لازم را برای اجرای این برنامه صورت داده‌اند.

نوشاد نوشادی از مشارکت یک هزار و 300 هیئت مذهبی در برگزاری مراسمات شب‌های قدر خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم تا این برنامه‌ها با کیفیت بالایی برگزار شود و مردم بتوانند استفاده لازم را از این برنامه‌ها ببرند.

وی در ارتباط با عدم تغییر در ساعات کاری کارکنان در ماه مبارک رمضان نیز بیان داشت: در صورتی که این تغییرات صورت می‌گرفت، شاهد کارایی بالاتری از کارمندان در ادارات مختلف بودیم که این مهم محقق نشد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر اضافه کرد: شب‌های قدر را در پیش رو داریم و امیدواریم که با همراهی مسئولان استان، شاهد تغییر در ساعات کاری ادارات باشیم تا مردم و به ویژه کارکنان ادارات بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری در مراسمات شرکت کنند.

وی ادامه داد: مردم استان بوشهر همواره در مراسمات مذهبی حضوری پرشور داشته‌اند و در شب‌های قدر نیز مردم تا آخرین ساعات شب و افراد زیادی نیز تا اذان صبح در مراسمات حضور دارند و لازم است شرایط برای حضور این افراد فراهم شود.