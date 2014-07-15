به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در خصوص شرایط داوری فوتبال ایران ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه روشی غیر صحیح و نادرست در فوتبال ایران باب شده که تمامی اشکالات فوتبال را کنار می‌گذارند و بحث اشتباهات داوری را بیش از حد بززگ می‌کنند.

فشار روی داوران، تمرکزشان را به هم می‌ریزد

وی با اشاره به عملکرد داوران و نحوه قضاوت آنها در جام جهانی افزود: در بعضی از مواقع اشتباهات تاثیرگذار از سوی داور باعث می‌شد تا شرایط تیم‌ها تغییر کند اما عکس‌العملی که عوامل فوتبال، فیفا و یا تیم‌ها داشتند، به چه صورتی بود؟ در ایران اگر چنینی اتفاقاتی رخ دهد، رفتار تماشاگران، تیم‌ها، بازیکنان، رسانه‌ها و مسئولان به چه صورتی است؟ جو و فشاری که علیه داوران و تشکیلات داوری وجود دارد، باعث می‌شود تا داوران تمرکز خود را از دست بدهند که این امر به فوتبال لطمه می‌زند.

مربیان در جام جهانی تنها 2-3 بار علیه داوران مصاحبه کردند!!!

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در جام جهانی نهایتا 2 یا 3 اظهار نظر از سوی سرمربیان تیم‌ها علیه داوران را شاهد بودیم، آنهم با جمله‌ای نظیر نگران قضاوت این داور هستیم!!! اما در مقایسه با کشور خودمان می‌بینیم نوع تفکر و اعتراضات به داوری بسیار متغییر است. به عنوان مثال سرمربی آمریکا، آلمان و برزیل تنها اعلام کرده بودند ما نگران قضاوت هستیم.

برای کاهش مشکلات نباید تمرکز داوران را به هم زد

وی اضافه کرد: در مقایسه با رفتاری که از سوی کارشناسان، اهالی فن فوتبال و باشگاه‌های ایرانی صورت می‌گیرد، پی به این موضع می‌بریم بیش از حد داوران ایرانی را تحت فشار می‌گذارند و این امر باعث می‌شود تا مشکلات زیادی برای داوران ایجاد شود. اگر می‌خواهیم قضاوت مطلوبی از داوران در بازی‌های پیش رو شاهد باشیم باید تمرکز داور، تشکیلات داوری، برنامه‌ریزی مسابقات و در نهایت بحث آموزش به خوبی مهیا شود تا مشکلات به حداقل برسد.

بی‌نظیرترین فصل قضاوت را داوران پشت سر گذاشتند

عسگری در ادامه تاکید کرد: فصل قبل یکی از بهترین و بی‌نظیرترین فصلی بود که داوران ما پشت سر گذاشتند. با توجه به حساسیت‌های هفته‌های پایانی و با توجه به اینکه تیم‌های صعود و سقوط کننده مشخص می‌شد، قضاوت داوران بسیار سخت‌تر بود و زمانی توانستند قضاوت خوبی را انجام دهند که اعتراضات کمتری نسبت به داوران وجود داشت و این امر در نهایت باز می‌گردد به موضوع مهم آموزش.

مظلومیت داوران در فوتبال ایران

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، با اشاره به اینکه داوران ما نیاز دارند تا مرتبا آموزش ببیند، یادآور شد: داوران حتما باید هر ساله تست بدهند و قوانین به روز را مطالعه کنند. امکانات آموزشی، شرایط جسمانی، شرایط روحی و روانی از دیگر عواملی است که هر داور باید داشته باشد تا در نهایت عملکرد خود به جای بگذارد. معتقدم داوران در فوتبال ایران بسیار مظلوم واقع می‌شوند.

مسئولان داوری نسبت به روند رو به رشد داوران بی‌اهمیت نیستند

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال افزود: 15 دوره آموزشی در تمامی رده‌های برتر، جام آزادگان، فوتسال، فوتبال ساحلی در قسمت‌های بانوان و آقایان برگزار خواهیم کرد تا با شروع رقابتهای لیگ، داوران دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و آماده قضاوت باشند. برگزاری این تعداد دوره آموزشی نشان می‌دهد مسئولان داوری نسبت به روند رو به رشد داوران چه از لحاظ نحوه عملکرد و چه از لحاظ قوانین بی‌اهمیت نیستند.

برگزاری دوره‌های داوری برای همه عوامل فوتبال

وی با اشاره به اینکه داوران نیز باید تلاش کنند و قوی باشند، تاکید کرد: اگر فاکتورهای لازم برای داوری وجود نداشته باشد، هر چقدر هم که امکانات فراهم شود، داوران راه به جایی نمی‌برند. ضمن اینکه معتقدم این دوره‌ها نباید صرفا برای داوران برگزار شود. بازیکنان تیم‌ها، مربیان و حتی مسئولان باشگاه‌ها باید آموزش‌های لازم در خصوص قوانین و مقررات داوری را پشت سر بگذارند تا در شرایط خاص بتوانند با مدیریتی که روی رفتار خود دارند، ضرر به تیم خود نزنند.

استقبال نشدن از حضور متخصصان داوری در باشگاه‌ها

عسگری در خصوص اینکه آیا به تیم‌ها پیشنهادی مبنی برحل مشکلات داوری با حضور یک متخصص داده شده، خاطرنشان کرد: بارها عنوان کرده‌ام فوتبال زنجیره‌ای متشکل از باشگاه‌ها، بازیکنان، مربیان و داور (داخل زمین)، تماشاگر و رسانه‌ها (بیرون از زمین) است. اگر ضعفی از سوی هر یک از این قسمت‌ها باشد، بی‌شک جو و هجمه‌ای به وجود می‌آید که ضعف و کوتاهی به سمت دیگری سوق داده می‌شود. ما پیشنهاد حضور متخصصان داوری را برای باشگاهها داده‌ایم اما هیچ استقبالی از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

حضور 90 دقیقه‌ای متخصص داوری فیفا در محل اردوی تیم‌ها

وی تصریح کرد: در رقابتهای جام جهانی، فیفا یک متخصص داوری را حدود 90 دقیقه در اختیار تیم‌ها قرار می‌داد تا دوره‌های آموزشی و قوانین مربوط به داوری و بازی را آموزش می‌‎دادند. ما نیز آمادگی خود را به سازمان لیگ و آزاگادن اعلام کرده بودیم که حاضر هستیم چنین دوره‌هایی را برگزار کنیم اما هیچ استقبالی از این موضوع صورت نگرفت.

بازیکنان باید به قوانین داوری واقف باشند

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: معتقدم بازیکنان تیم باید به قوانین بازی آگاه باشند. یک بازیکن باید بداند وظیفه‌اش چیست و یا حتی چه رفتاری به ضرر تیمش است. بارها شاهد بودیم بازیکنانی که در لیگ برتر و یا حتی تیم ملی حضور دارند، با خطاهای مبتدی خود باعث شدند تا رفتار و خطایشان به ضرر تیم تمام شود. داور بدون شک با خطای نادرست برخورد می‌کند و تکرار برخوردها نیز باعث می‌شود بازیکن کارت زرد گرفته و یا اخراج شود. در نهایت همه فقط داور را می‌بینند که کارت می‌دهد، برخورد می‌کند و در نهایت مقصر اصلی او است.

آموزش داوری، عدم آگاهی‌ها را از بین می‌برد

وی در این خصوص افزود: اما در رقابتهای خارجی بر عکس این موضوع را مشاهده می‌کنیم. اگر خطایی صورت می‌گیرد، آگاهانه و به سود تیم است. بر همین اساس آموزش یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه در هر بخشی محسوب می‌شود زیرا با دادن آموزش‌های لازم می‌توان بسیاری از مشکلات و عدم آگاهی بازیکنان و باشگاه‌ها را رفع کرد.

همیشه با هجمه علیه داوری مواجه هستیم

عسگری در خصوص اینکه آیا تاکنون بازیکن یا باشگاهی با کمیته تماس گرفته باشد و در خصوص رفتار داور مبنی بر کارت دادن، اخراج، گرفتن پنالتی و.. صحبت کند؟، یادآور شد: خیر. نه باشگاه‌ها و نه بازیکنان هیچ کدام تماسی در رابطه با مسائل فنی و قوانین بازی با کمیته داوران و یا مسئولان نگرفته‌اند. تنها چیزی که بارها و بارها دیده شده، این است که آنها علیه داوری آنهم با فرضیات اشتباهی که در ذهن خود دارند، تجزیه و تحلیل کرده و هجمه‌هایی را وارد می‌کنند.

فشار تحلیل‌ها اشتباه به تشکیلات داوری

وی ادامه داد: در مقابل می‌بینیم رفتار فیفا در رقابتهای جام جهانی 2014 بدین گونه بود که هیچ توجهی به این مسائل نکرد. به عنوان مثال داور دیدار ایران و بوسنی داوری اروپایی بود و تیم بوسنی نیز از اروپا. در ایران خیلی مطرح می‌شد که چرا باید داور از اروپا باشد؟ فینال مسابقات 2014 بین آلمان و آرژانتین را هم یک تیم از اروپا قضاوت کرد. چه اعتراض صحیحی می‌توان به این موضوع داشت؟ چنین چیزهایی در ایران فقط مهم بوده و به آن می پردازند. در نهایت فرضیات اشتباه و تجزیه و تحلیل نادرست تنها به تشکیلات داوری فشار وارد می‌کند.

یکسری افراد برای گرفتن امتیاز با سناریویی قبلی علیه داوران کار می‌کنند

رئیس دپارتمان داوری با تاکید بر اینکه اگر آئین‌نامه جدید داوری اجرا شود، بدون شک از مشکلات داوری کاسته خواهد شد، یادآور شد: در فصل گذشته علاوه بر هجمه و توهین، به برخی از داوران اتهاماتی زده شد که همین امر باعث شد تمرکز داوران از بین برود. تنها خواهشی که از تیم‌ها دارم این است که رعایت کنند، کمک کنند و ناجوانمردانه جو سازی نکنند. البته یکسری از افراد آگاهانه و با سناریویی از قبل تعیین شده این کار را می‌کنند تا بتوانند امتیاز بگیرند که فدراسیون در این امر می‌تواند تعیین کننده باشد و مقابل اینگونه برخوردها بایستد.

اجرای آئین‌نامه برای رفتن هجمه‌ها علیه داوری

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آئین نامه داوران تغییر کرده و در صورت اجرا امیداور هستیم بخش اعظم مشکلات حل و هجمه‌های نادرست از بین برود. کادر داوری متشکل از 4 نفر است یک ورزشگاه و دو تیم بر علیه آنها هستند. امیدوارم با اجرای آئین‌نامه جدید، در رقابتهای پیش رو شاهد عملکرد خوبی از داوران باشیم.

نباید از داوری آسیا عقب بمانیم

عسگری در خصوص وجود داوراین بین‌المللی و الیت اذعان داشت: با توجه به اینکه امسال یکی از 2 داور بین‌المللی ما نتوانستند الیت شوند، تشکیلات داوری باید کمک کند تا داوران جوان پس از حضور در فهرست داوران بین‌المللی بتوانند، الیت شوند. از نظر داوری در گذشته با داشتن 6 داور الیت وضعیت بهتری نسبت به حال حاضر داشتیم و باید تغییراتی انجام شود تا از داوری آسیا عقب نمانیم. در حال حاضر تعداد داوران الیت ایران کم شده و شرایط خوبی نداریم که اعتبار ما را تحت شعاع قرار خواهد داد.

نحوه ورود داوران به فهرست الیت

وی در رابطه با معرفی داوران الیت به کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: هر داوری که معرفی شود، باید 2 مسابقه در لیگ داخلی را زیر نظر ناظران AFC قضاوت کند و اگر علمکردش قبول شود، به فهرست الیت وارد می‌شود. در فصل گذشته اکبریان و خورشیدی شرایط مورد نظر را داشتند و طبق مقررات AFC دو بازی از لیگ داخلی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اطلاع دادیم تا به ایران بیایند و از نزدیک شاهد قضاوت آنها باشند که یک بازی از نظر آنها از اعتبار بازی رسمی مورد قبول نبود و داور دیگر هم در کلاس‌هایی که برگزار می‌شود، نتوانست موفق عمل کند. امسال هم بنیادی‌فر 2 بازی را زیر نظر AFC قضاوت کرد، که مورد قبول آنها بود. شهریورماه هم کلاس‌های مرتبط برگزار می‌شود که در صورت قبولی در فهرست الیت قرار خواهد گرفت. سال آینده هم 2 داور بین‌المللی جدید را پیشنهاد خواهیم داد.

نظرات داوری در ایران متغاییر با سراسر جهان است

رئیس دپارتمان داوری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در نشست‌های داوری در خصوص مشکلاتی که در بازی‌ها وجود دارد و از سوی داور بازی رخ می‌دهد؟، خاطرنشان کرد: اصلا، دیدگاه و تفکری که اینجا وجود دارد، در خارج از ایران وجود ندارد. آنجا بازی‌ها را بدون هیچ فشاری بررسی می‌کنیم. یک ماه و نیم پیش در ویتنام مسابقات را مورد بررسی قرار دادیم که یکی از تیم‌ها نسبت به یک اشتباه داوری اعتراض کرده بود و همینطور هشت مورد دیگر از لیگ قهرمانان آسیا و AFC Cup که البته تیم‌ها کار خاصی انجام نمی‌دهند و فشار روانی ایجاد نمی‌کنند.

مقایسه عجیب با لیگ جهانی والیبال

وی در این خصوص که چرا در جام جهانی ایران تنها دو داور داشت و یا اینکه چرا کمک داور یک و دو از ایران در این بازی‌ها حضور نداشت؟، اظهار کرد: به طور کلی انتخاب هرکسی برای حضور در تورنمنت یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. به طور مثال شاهد حضور تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی هستیم و همین حضور در این مسابقات باعث کسب اعتبار برای والیبال ایران در سطح جهان شده است.

داور چهارم هم یکی از داورهای بازی و پر اهمیت است

عسگری تاکید کرد: داور چهارم هم یکی از داورهای بازی و پر اهمیت است. وقتی فقط 8 گروه داور چهارم از 204 کشور جهان انتخاب می‌شود، این یک موفقیت است. در دوره بعدی جام جهانی حدود 50 الی 60 درصد از داوران این دوره حضور نخواهند داشت و داورانی که در حال حاضر در این دوره کسب تجربه کرده‌اند، جایگزین آنها در دوره بعدی خواهند شد.

داوران ایرانی استانداردهای مورد نظر فیفا را دارند

وی اضافه کرد: تیم داوری ایران در 7 بازی جام جهانی حضور داشته و تا مرحله نیمه نهایی داور چهارم بوده، نشان از این است که آنها استانداردهای مورد نظر فیفا را داشته‌ و در جلسات حضور فعالی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

انتخاب 11 گروه داوری برای قضاوت جام ملت‌ها

رئیس دپارتمان داوری در پایان گفت: درباره جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا هم 11 گروه اصلی داوری در نظر گرفته‌اند و در کنار آن هم گروه داوری از یک کنفدراسیون دیگر که احتمال زیاد از آفریقا است، انتخاب می‌شود. 3 داور استندبای و 3داور ذخیره هم حضور خواهد داشت. توجه به جوانگرایی در انتخاب داوران استندبای مورد توجه بوده به طوری که بر اساس تصمیم AFC این داوران حداقل زیر 34 سال سن خواهند داشت تا با کسب تجربه در این مسابقات، برای دوره‌های بعدی مسابقات در سطح همه جهان آماده باشند.