نسخه خروج از رکود تورمی 100 درصد شفابخش نیست/ تمرکز باید بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا باشد

محمد مهدی رئیس زاده در گفتگو با مهر با استقبال از بسته دولت برای خروج از غیرتورمی از رکود اقتصادی، گفت: این بسته که دولت برای خروج از رکود تورمی تدارک دیده، مبتنی بر اصول منشور اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، البته به نظر می رسد در جزئیات و شیوه اجرایی و تاکتیک‌های آن بسیار مهم است اما کلیات این بسته معقول به نظر می رسد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران افزود: بسته دولت برای خروج از رکود تورمی یک قدم رو به جلو محسوب می شود اما باید پذیرفت که نسخه صد در صد شفابخشی از دید اقتصاددانان برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد و بنابراین نباید انتظار داشت که علاوه بر اینکه اقتصاد از رکود خارج شود این نسخه نیز تورم زا نیز نباشد.

وی تصریح کرد: راهکارهای کنترل تورم و خروج از رکود در تضاد با یکدیگر هستند و به کارگیری همزمان آنها ممکن است تلاقی ایجاد کند و در اینجا است که سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که بر روی کدام یک از راهکارها تمرکز بیشتری داشته باشد.

به اعتقاد رئیس زاده دولت باید اندکی تورم را تحمل کرده و در مقابل با اتخاذ برخی سیاست ها با رکود مقابله کند نه اینکه به دلیل بروز تورم، خروج از رکود را نادیده بگیرد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد دولت باید در قالب این بسته رویکرد خروج از رکود را با توجه به تثبیت نسبی تورم مورد توجه بیشتری قرار دهد چرا که تجربه کشورهای اطراف از جمله ترکیه نیز نشانگر این است که این کشور با تورم 80 درصدی در یک مقطع توانست با سیاست های اقتصادی رونق را بر تولید حاکم کرده و تورم را کاهش دهد این در حالی است که باید با اتکا به سیاست هایی که سمت تولید و عرضه را تقویت می کند به مرور باعث کاهش تورم شد.

رئیس زاده ادامه داد: دولت اعلام کرده که محور اتخاذ سیاست های اقتصادی اش مهار تورم است اما زمانی که این تورم به حد معقول رسید نباید به خروج از رکود بی تفاوت بود چرا که رکود منجر به ایجاد ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، تعطیلی آنها، افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت و در نتیجه صادرات است ضمن اینکه در داخل نیز بیکاری را دامن می زند. همان طور که اکنون در شهرک های صنعتی 50 درصد واحدهای تولیدی فعال هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: توجه واقعی برای خروج از رکود باید به بخش هایی از تولید اعم از صنعت، کشاورزی، فناوری و تکنولوژی داده شود که ارزش افزوده بالایی تولید می کنند این در حالی است که طی سالهای تحریم بخشی از صنایع کشور از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده اند و بنابراین هر چقدر تزریق منابع به آنها صورت گیرد باز هم بازدهی لازم را نخواهند داشت و بنابراین باید آنها را به روز کرده و سرمایه گذاری لازم را بر روی تکنولوژی و بهبود فرآیند تولید صنایع متمرکز کرد.

رئیس زاده ادامه داد: امیدواریم دولت راهکارهای اجرایی مناسبی را در جهت خروج از رکود اتخاذ کند و زمانی که تورم به حد معقولی رسید، تمرکز بیشتری بر خروج از رکود صورت دهد.