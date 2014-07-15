واردات برنج 43 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین آمارهای گمرک ایران، واردات برنج در فصل بهار امسال به 300 هزار تن به ارزش 371 میلیون دلار بالغ شده، این در حالی است که این میزان در فصل بهار سال گذشته 529 هزار تن به ارزش 599 میلیون دلار بود.

به عبارت دیگر، واردات برنج در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی حدود 43 درصد و از لحاظ ارزش حدود 38 درصد کاهش یافت.

در عین حال، در این مدت واردات دانه گندم سخت به کشور 2 هزار و 143 هزارتن به ارزش 751 میلیون دلار، دانه ذرت دامی یکهزار و 57 هزار تن به ارزش 354 میلیون دلار ، کنجاله سویا 468 هزار تن به ارزش 299 میلیون دلار و شکر تصفیه نشده 513 هزار تن به ارزش 247 میلیون دلار بوده است.