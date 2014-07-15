به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمدجواد ظریف در نشست خبری پس از دیدار با جان کری که عصر امروز سه شنبه انجام شد در جمع خبرنگاران گفت: برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و آماده‌ایم نگرانی‌ها را رفع کنیم.

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مذاکراتی که طی روزهای گذشته صورت گرفته است خاطرنشان کرد: تنها راه حلی قابل پذیرش است که واقعی باشد.

ظریف در پاسخ به سوالی درباره میزان 190 هزار سو که مد نظر مقام معظم رهبری است و تصمیم گیری در این مورد گفت: ضروری است که یک تصمیم سیاسی جدی گرفته شود. ما نیاز داریم به راه حل فکر کنیم.

ظریف تاکید کرد: بیان 190 هزار سو از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده یک تصمیم سیاسی صلح آمیز از ابتدای برنامه غنی سازی ایران است.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: زمانی که ما تولید 20 درصد غنی سازی را آغاز کردیم بر این اساس بود که سوخت نداشتیم و بر اساس برنامه اقدام مشترک نیز اکنون تصمیم گرفته ایم که 20درصد را فعلا تولید نکنیم.

وی ادامه داد: اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد به جای تعیین تکلیف به راه حل و به جای تصمیم گیری به مذاکره برسیم مساله حل می شود.

ظریف گفت: امیدوارم که طرف‌های مقابل به این نتیجه برسند که تصمیم‌های درست بگیرند. در چند روز گذشته مشاهده کردم که طرف‌ها آمادگی شنیدن را دارند که این امری مهم و راه حلی در دسترس است.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن موضوع پذیرش کاهش غنی سازی از سوی ایران خاطرنشان کرد: هیچ کس به صورت عمومی مذاکره نمی کند. حتما روش‌‌های مختلفی برای رسیدن به راه حل از سوی ما مطرح است.

وی در این باره که آیا با طرف آمریکایی در خصوص غزه و سایر موضوعات منطقه صحبت کرده‌اید گفت: مذاکرات منحصر به بحث هسته‌ای است. ما یک تصمیم گرفته ایم که مذاکرات در موضوع هسته ای باشد.

محمدجواد ظریف خاطرنشان کرد: ما با سایر بخش‌ها مذاکرات سیاسی داریم اما با آمریکا تنها در موضوع هسته‌ای گفتگو می کنیم چرا که این موضوع آنقدر مهم است که همه وقت ما را گرفته البته قطعا کشتار مردم در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و بحران عراق بسیار مهم است اما سیاست ما این است که مذاکرات هسته ای را دنبال کنیم.

وی درباره موارد اختلاف در متن بیان کرد: ما متن را تا آنجا که ممکن بود اصلاح کردیم. متن نیاز به توافق سیاسی دارد که قسمت‌های مورد اختلاف وارد متن شود و دیگر مشکلی وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: توافق سیاسی پیش از حل موضوعات دو طرف پیش داوری است و باید سعی کنیم به هدف و حل مشکلات محتوایی برسیم. متن به جایی رسیده که از یک مرحله امکان کار وجود داشته باشد. متن در فاصله چندین روز آماده خواهد شد.

ظریف درباره بحث لغو تحریم‌ها نیز خاطرنشان کرد: لغو تحریم‌ها از موضوعات مورد بحث در مذاکرات است. تحریم‌ها باید به صورت کامل لغو شود و باقی صحبتهایی که شده و گزارشها پیشتر گمانه زنی های خبری بود و جایگاهی در واقعیت ندارد. نگاه مسئولانه برای پیشبرد کار کاملا مشخص است. ما خواهان لغو تحریم‌ها از طریق مذاکره هستیم.

وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد موضوع اراک و طرح آن در مذاکرات گفت: درباره همه موضوعات مفصل بحث کردیم. درباره اراک نیز بحث کردیم. به نظر ما مساله اراک یک موضوع قابل قبول و راستی آزمایی است و در این زمینه مشغول مذاکره هستیم.

ظریف در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات و تهدیدهایی که از سوی کنگره آمریکا مطرح می شود بیان کرد: من احساس می کنم هیچ زمانی به اندازه امروز زمان مناسبی برای رسیدن به راه حل نیست. ظاهر امر این طور است که همه طرف‌ها اراده سیاسی برای رسیدن به راه حل را دارند و به این نتیجه رسیده اند که روشهای قبلی مناسب نبوده و نمی توان به مردم ایران با فشار چیزی را تحمیل کرد. همین امر فضا را در شرایط مناسبی قرار می دهد. ریل آماده است، سوزن و بقیه مراحل آماده است که قطار را به مقصد برساند.

وزیر امورخارجه گفت: جامعه ایران یک جامعه چند صدایی است و ما افتخار می کنیم دیدگاه‌های مختلف در ایران وجود دارد و مطرح می شود و ما به عنوان مجموعه ای که مذاکره می کنیم وظیفه داریم در چارچوب منافع کشور و رفع مشکلات و نگرانی‌ها مذاکره کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ایران و در ایالات متحده ضرورتهای قانونی وجود دارد تصریح کرد: ما بعد از مذاکره وظیفه رسیدگی به ضرورتهای قانونی را داریم. برخی تصمیم‌ها مبتنی بر اختیارات دو رئیس جمهور، شورای امنیت و غیره است که در چه زمانی باید این امور به مجلس سپرده شود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: حتما در مرحله ای باید مجلس نمایندگان سنای آمریکا وارد شوند که این تصمیمی است که رئیس جمهور امریکا باید بگیرد. ما در موضوع داخلی آمریکا دخالت نمی کنیم. ما نیز بر اساس مقررات و قانون و تنظیم قوای دولت و مجلس اگر بخواهیم درباره پروتکل الحاقی تصمیمی بگیریم باید حتما مجلس تصویب کند و هیچ راه دیگری جز تصویب مجلس نیست.

ظریف با اشاره به اینکه حتما نیاز به اجماع سازی داخلی است گفت: باید مردم از شرایط آگاه باشند و بر اساس واقعیات منافع ملی و نیازهای کشور تصمیم گیری شود.

وی درباره پشتیبانی رهبر انقلاب از گروه مذاکره کننده هسته ای گفت: پشتیبانی رهبر بزرگترین پشتوانه ما بوده است. ایشان در طول چند روز گذشته چندین بار با بزرگواری حمایت کردند. نظرات ایشان برای ما راهبرد است.

وزیر امورخارجه درباره پایان یافتن مسئولیت کاترین اشتون گفت: خانم اشتون تا پایان نوامبر به عنوان مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا مشغول فعالیت خواهد بود و من یقین دارم این زمان برای رسیدن به نتیجه کافی است. البته ما شنیده ایم که ممکن است ظرف امروز و فردا درباره جانشین ایشان بحث شود ولی ایشان به ما اطمینان دادند که تا روز پایانی اکتبر مسئولیت خود را با جدیت دنبال می کند.

محمدجواد ظریف در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر غیبت روسیه و چین و اختلافات 1+5 گفت: وزاری خارجه روسیه و چین برای اجلاس هایی به چین و برزیل رفته اند و نمی توان توقع داشت اینجا باشند.

وی افزود: روسیه و چین از نزدیک ترین دوستان ما هستند و خیلی دوست داشتیم در این مذاکرات باشند. وزیر خارجه چین معاون خود را از برزیل به وین فرستاد برای حضور در مذاکرات. این امر نشان دهنده اهمیت این مذاکرات است. روسیه هم معاون وزیرش را با وجود حضور در چین بازگرداند. روسیه و چین اهمیت کمتری به این مذاکرات نمی دهند.

وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: وظیفه من نیست که درباره اختلافات 6 کشور صحبت کنم. حتی بین متحدین 6 کشور هم ممکن است اختلاف باشد. ما با مجموعه 3+3 مذاکره می کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره تغییر وزیر امور خارجه انگلیس و تغییر در روند مذاکرات گفت: برای ما هم این تغییر غیرمنتظره بود. امیدواریم شاهد سیاست سازنده وزیر جدید خارجه انگلیس درباره ایران باشیم.