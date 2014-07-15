ظریف و کری بار دیگر به مذاکره نشستند/ ظریف از لزوم جدیت درمذاکرات گفت، کری از سرسختی ظریف

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، دقایقی پس از نشست خبری جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا ، کری و محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر پشت میز مذاکره دو جانبه نشستند.

ظریف و کری در دو روز گذشته چندین دور مذاکرات دو جانبه و سه جانبه داشته اند.

جان کری در نشست خبری امروز گفت: ما معتقدیم ایران باید از حق برنامه صلح آمیز هسته ای بهره مند شود.

وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرد: در این دوره از مذاکرات نیز مثل دورهای قبلی پیشرفتهایی حاصل شد اما تا رسیدن به توافق نهایی هنوز فاصله داریم.

وی درباره تعداد سانتریفیوژها و اخباری مبنی بر پذیرش ایران برای کاهش تعداد سانتریفیوژها نیز گفت: من نمی خواهم درباره میزان غنی سازی ها و تعداد سانتریفیوژها صحبت کنم ، 19 هزار سانتریفیوژی که ایران در اختیار دارد زیاد است. همه طرف ها پشت میز مذاکره نشسته اند.

کری ادامه داد: هدف ما شفاف سازی و یک برنامه هسته ای امن است و اولویت اصلی ما در این مذاکرات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است.

وی تأکید کرد: ظریف مذاکره کننده سرسختی است اما واضح است که ما باید برای رسیدن به راه حل صحیح و منطقی تلاش کنیم.

کری درباره فتوای مقام معظم رهبری بیان کرد: فتوای رهبر ایران را بسیار جدی تلقی می کنیم.‫ اما نیاز ما این است که بر اساس یک چارچوب مشخص و تدوین شده عمل کنیم .

وی ادامه داد: ما می خواهیم ایران و رهبری عالی ایران بدانند که ایران حق داشتن برنامه صلح آمیز هسته ای را طبق ان پی تی دارد .

همچنین بنا بر این گزارش ، در پی مذاکرات صبح ظریف در مقابل هتل کوبرگ در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: در تلاش هستیم تا پایانی به این بن بست تصنعی بدهیم که بر پایه یک چارچوب غیر منطقی بنا شده است.



وی با اشاره به اینکه به دنبال دست یابی به توافق جامع هستیم، اظهار داشت: تبادل نظرهای خوبی داشتیم اما نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم.

صبح امروز نیز معاونین وزیر امور خارجه کشورمان با ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان جان کری دیدار داشتند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز قرار است بعد از ظهر امروز در نشست خبری به سئوالات خبرنگاران خارجی پاسخ دهد.

جان کری قرار است امروز وین را ترک کرده و به واشنگتن بازگردد . کری پیش از این قرار بود از وین عازم مصر شود که برنامه این سفر کنسل شده و وی برای مشورت با اوباما راهی آمریکا می شود.