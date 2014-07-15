ظریف پیشنهادی داده که هم آمریکا را خشنود می کند و هم ایران را 

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد : مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران که با پایان مهلت تعیین شده برای توافق جامع هسته ای و همچنین آینده فعالیت هسته ای این کشور روبرو است روز دوشنبه اعلام کرد تهران می تواند توافقی را قبول کند که به موجب آن برای چندین سال ظرفیت تولید سوخت ایران در همین میزان فعلی باقی بماند و بعد از گذشت چندین سال با جمهوری اسلامی نیز همانند دیگر کشورهایی برخورد شود که دارای برنامه هسته ای صلح آمیز هستند.

این یشنهاد که پشت درهای بسته ارائه شده و به سرعت به پایتخت کشورهای گروه 1+5 مخابره شد می تواند به طور موثری بر آینده مذاکرات تاثیر بگذارد.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : هر چند دسترسی کمی به مباحث مطرح شده در مذاکرات محرمانه وین وجود دارد، اما گویا پیشنهاد ظریف به گونه ای است که هم آمریکا را خشنود می کند چون در مورد شفافیت و محدودیت های بیشتر در تولید سوخت این کشور است و همچنین گروه های موجود در داخل ایران را که تا کنون با توافق هسته ای مخالف بودند، راضی می کند چون بر اساس این پیشنهاد تاسیسات فعلی هسته ای ایران به همین صورت باقی می مانند.

در همین رابطه ظریف شب گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد : من به اینجا نیامده ام تا در موقعیت حداکثری باشم، ما به اینجا آمده ایم تا به توافق برسیم.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، از آنجا که این پیشنهاد جدید خواسته آمریکا را تامین می کند امکان تمدید دوره مذاکرات وجود دارد.

در این میان دیپلمات های آمریکایی می گویند : در دور جدید مذاکرات، ظریف به گونه ای سرسخت ظاهر شده که ما پیش از این چنین روحیه ای را از وزیر امور خارجه ایران مشاهده نکرده بودیم.

پیشنهادهای ایران چیست؟

اما در مورد اینکه پیشنهادهای ایران در پشت درهای بسته به جان کری چه بوده، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی می نویسد : بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی افراد نزدیک به مذاکرات، ایران نشان داده است که برای اولین بار متمایل به کاهش جزئی غنی سازی اورانیوم در توافق جامع است.

به نوشته‌ این روزنامه این مسئله تنها پیشنهاد مطرح شده از سوی ایران بر روی میزمذاکره نبوده و پیشنهادهای دیگری وجود دارد. یک دیپلمات غربی اعلام کرد که ایران این پیشنهاد را چندین هفته پیش به دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده بود اما پیشنهاد ایران کاهش قابل توجه و مورد نظر آمریکا نیست.

روز دوشنبه یک مقام آمریکایی با اشاره به حضور جان کری در مذاکرات وین اعلام کرد: کری در وین ماند تا ببیند چقدر زمان لازم است تا روند مذاکرات قابل پیش برد باشد.

وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته پس از پایان دیدار سه جانبه خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران، از این دیدار و مباحث مطرح شده در آن ابراز رضایت کرد.

به نوشته این روزنامه، ایران پیشنهاد داده که تعداد سانتریفیوژهای این کشور در تعداد 9 هزار و 400 ثابت مانده و برای چند سال میزان تولید سوخت توسط سانتریفیوژهای قدیمی نیز کاهش یابد.

به گفته دیپلمات ها، در این طرح تغییری در وضعیت سانتریفیوژهای مدرن در نطنز که فعال نیستند رخ نمی دهد.

وال استریت ژورنال در پایان می نویسد: ایران در حال حاضر 19 هزار سانتریفیوژ دارد که هزار عدد آن از نسل قدیمی سانتریفیوژها هستند که قابلیت غنی سازی اندکی دارند. از میان این تعداد سانتریفیوژ فقط 9 هزار و 500 مورد آن فعال است و ایران در اصل وعده داده که این تعداد را افزایش ندهد.