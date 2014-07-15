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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

ادعای یک خبرنگار مستقر در وین/خبرهای خوبی از کنفرانس خبری ظریف و کری در راه است

ادعای یک خبرنگار مستقر در وین/خبرهای خوبی از کنفرانس خبری ظریف و کری در راه است

یکی از خبرنگاران غربی حاضر در محل مذاکرات ایران و 1+5 با اشاره به آغاز کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که خبرهای خوبی از این کنفرانس بیرون می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرنگار که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تا دقایقی دیگر "محمد جواد ظریف" و "جان کری" در کنفرانس های خبری جداگانه حضور پیدا می کنند گفت: همه چیز در حال درست شدن است. 

ظریف و کری از روز یکشنبه چندین نوبت دیدارهای دوجانبه و چندجانبه داشته اند. در همین رابطه صبح امروز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی عنوان کرده بود: "محمد جواد ظریف" در این گفتگوها پیشنهاداتی را ارائه کرده که هم آمریکا را خشنود می کند و هم مخالفان توافق هسته ای در داخل ایران را.

کد مطلب 2332336

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