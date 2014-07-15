ادعای یک خبرنگار مستقر در وین/خبرهای خوبی از کنفرانس خبری ظریف و کری در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرنگار که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تا دقایقی دیگر "محمد جواد ظریف" و "جان کری" در کنفرانس های خبری جداگانه حضور پیدا می کنند گفت: همه چیز در حال درست شدن است.

ظریف و کری از روز یکشنبه چندین نوبت دیدارهای دوجانبه و چندجانبه داشته اند. در همین رابطه صبح امروز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی عنوان کرده بود: "محمد جواد ظریف" در این گفتگوها پیشنهاداتی را ارائه کرده که هم آمریکا را خشنود می کند و هم مخالفان توافق هسته ای در داخل ایران را.